Так, во временно оккупированной Новой Каховке партизанам удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации. Партизаны ликвидировали оккупантов, которые транспортировали "бюллетени".
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Партизаны взорвали автомобиль оккупантов
Подполье подорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков" во время так называемых выборов, устроенных Кремлем на временно оккупированных территориях.
В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.
Партизаны взорвали авто с оккупантами / Фото Центр Национального Сопротивления
Украинцы срывают "выборы" россиян на оккупированных территориях
- Украинцы превращают так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях в ад для российских захватчиков и поддерживающих их коллаборантов.
- Украинцы не только игнорируют псевдовыборы, которые Россия незаконно проводит еще и под дулами автоматов, но и портят бюллетени.
- Более того, в зданиях, которые оккупанты используют для "выборов", происходят "хлопки".
- Так, 8 сентября во временно захваченном городе Пологи Запорожской области раздались взрывы. Городской голова города Пологи Юрий Коноваленко подтвердил информацию, что "хлопок" посетил здание, где собрались оккупанты вместе с "избирательными комиссиями" России.
- Скорее всего, говорится о доме культуры, который оккупировали россияне.
- Более того, источники 24 Канала в СБУ сообщили, что наши защитники дронами-камикадзе "проголосовали" на одном из так называемых участков в Запорожской области.
- Дроны ударили по штабу россиян в селе Скельки Васильевского района, который оккупанты использовали для хранения избирательных бюллетеней и документов. После взрывов оккупанты в панике оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.