Так, во временно оккупированной Новой Каховке партизанам удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации. Партизаны ликвидировали оккупантов, которые транспортировали "бюллетени".

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Партизаны взорвали автомобиль оккупантов

Подполье подорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков" во время так называемых выборов, устроенных Кремлем на временно оккупированных территориях.

В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Партизаны взорвали авто с оккупантами / Фото Центр Национального Сопротивления

Украинцы срывают "выборы" россиян на оккупированных территориях

  • Украинцы превращают так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях в ад для российских захватчиков и поддерживающих их коллаборантов.
  • Украинцы не только игнорируют псевдовыборы, которые Россия незаконно проводит еще и под дулами автоматов, но и портят бюллетени.
  • Более того, в зданиях, которые оккупанты используют для "выборов", происходят "хлопки".
  • Так, 8 сентября во временно захваченном городе Пологи Запорожской области раздались взрывы. Городской голова города Пологи Юрий Коноваленко подтвердил информацию, что "хлопок" посетил здание, где собрались оккупанты вместе с "избирательными комиссиями" России.
  • Скорее всего, говорится о доме культуры, который оккупировали россияне.
  • Более того, источники 24 Канала в СБУ сообщили, что наши защитники дронами-камикадзе "проголосовали" на одном из так называемых участков в Запорожской области.
  • Дроны ударили по штабу россиян в селе Скельки Васильевского района, который оккупанты использовали для хранения избирательных бюллетеней и документов. После взрывов оккупанты в панике оцепили близлежащие улицы, начали проверять людей, подняли в воздух свои беспилотники.