Так, во временно оккупированной Новой Каховке партизанам удалось провести успешную диверсию против оккупационной администрации. Партизаны ликвидировали оккупантов, которые транспортировали "бюллетени".

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Партизаны взорвали автомобиль оккупантов

Подполье подорвало автомобиль окупантов, который использовался для передвижения, охраны "бюллетеней" и "избирательных участков" во время так называемых выборов, устроенных Кремлем на временно оккупированных территориях.

В результате подрыва авто один российский военный был ликвидирован, еще двое получили ранения.

Партизаны взорвали авто с оккупантами / Фото Центр Национального Сопротивления

Украинцы срывают "выборы" россиян на оккупированных территориях