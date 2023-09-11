Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни атакували з води, маневруючи серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонської області. Однак всі ці спроби нівелювати Збройні Сили нашої держави.
До теми Українські військові знищують росіян на Бахмутському напрямку: потужне відео
Гуменюк розповіла про роботу ЗСУ на Півдні
Наталія Гуменюк зазначила, що наразі ворог активізувався на островах на окупованому лівобережжі Херсонської області й вишукують способи забезпечити собі більш щільну оборону. Тому росіяни намагаються атакувати позиції українських солдатів з напрямку річки Дніпро.
Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня (військових Росії – 24 Канал) спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті, – сказала речниця.
Вона також наголосила, що українські військові продовжують нищити особовий склад й іншу техніку російської армії. Зокрема, мовиться про гармати та міномети.
"Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині", – зауважила Гуменюк.
Вона також розповіла, що активізувалися російські сили й у повітрі, атакуючи правий берег Херсонщини керованими авіабомбами й безпілотниками. Речниця підкреслила, що сили Росії на Лівобережжі переважають і вони "дуже потужні".
Росіяни мають великі втрати на фронті
- У Генштабі ЗСУ 11 вересня повідомили, що українські захисники успішно знищили 580 окупантів за минулу добу. Крім того, нашим воїнам вдалося знешкодити значну кількість артилерії та бойової броньованої техніки противника.
- Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський показав відео роботи українських захисників на Бахмутському напрямку. Там наші солдати успішно знищують російську важку техніку та особовий склад російської армії.
- Крім цього, нашим військовим вдалося знищити ворожий безпілотник, який окупанти скерували на острів Зміїний. Мовиться про БпЛА типу "Форпост".