Керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зазначила, що росіяни атакували з води, маневруючи серед островів уздовж окупованого лівобережжя Херсонської області. Однак всі ці спроби нівелювати Збройні Сили нашої держави.

До теми Українські військові знищують росіян на Бахмутському напрямку: потужне відео

Гуменюк розповіла про роботу ЗСУ на Півдні

Наталія Гуменюк зазначила, що наразі ворог активізувався на островах на окупованому лівобережжі Херсонської області й вишукують способи забезпечити собі більш щільну оборону. Тому росіяни намагаються атакувати позиції українських солдатів з напрямку річки Дніпро.

Але мінус шість човнів – це дуже красномовне, переконливе зведення, яке ми можемо зараз говорити за минулу добу. Так завершилась їхня (військових Росії – 24 Канал) спроба закріпитися на тих позиціях, з яких попередньо були вибиті, – сказала речниця.

Вона також наголосила, що українські військові продовжують нищити особовий склад й іншу техніку російської армії. Зокрема, мовиться про гармати та міномети.

"Все те, чим вони намагаються обстрілювати правий берег і завдають мирному населенню суттєвої шкоди як у матеріальному сенсі, так і у фізичному. Оскільки, на жаль, є постраждалі за минулу добу на Херсонщині", – зауважила Гуменюк.

Вона також розповіла, що активізувалися російські сили й у повітрі, атакуючи правий берег Херсонщини керованими авіабомбами й безпілотниками. Речниця підкреслила, що сили Росії на Лівобережжі переважають і вони "дуже потужні".

Росіяни мають великі втрати на фронті