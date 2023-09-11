Про це повідомили Сили оборони Півдня України зазначаючи, що оперативна обстановка в зоні їх відповідальності залишається стабільно напруженою.

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Ворог продовжує розвідувальну діяльність біля Зміїного

БПЛА оперативно-тактичного рівня військові Росії запустили для розвідувально-диверсійної роботи. Сили протиповітряної оборони збили його над морем.

За минулу добу ворог також завдав авіаудар керованими авіабомбами в напрямку Ольгіївки та Бургунки на Бериславщині, а по всій зоні відповідальності здійснив 59 артилерійських обстрілів з використанням понад 260 снарядів, у тому числі 10 обстрілів населених пунктів Херсонського та Бериславського районів.

Внаслідок обстрілів 1 цивільного поранено, пошкоджено 9 приватних будинків.

Росіяни атакували Зміїний і в ніч проти 10 вересня. Окупанти застосували авіацію.