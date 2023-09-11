Об этом сообщили Силы обороны Юга Украины, отмечая, что оперативная обстановка в зоне их ответственности остается стабильно напряженной.

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Враг продолжает разведывательную деятельность возле Змеиного.

БПЛА оперативно-тактического уровня военные России были запущены для разведывательно-диверсионной работы. Силы противовоздушной обороны сбили его над морем.

За минувшие сутки враг также нанес авиаудар управляемыми авиабомбами в направлении Ольгиевки и Бургунки на Бериславщине, а по всей зоне ответственности совершил 59 артиллерийских обстрелов с использованием более 260 снарядов, в том числе 10 обстрелов населённых пунктов Херсонского и Бериславского районов.

В результате обстрелов 1 гражданского ранены, повреждены 9 частных домов.

Россияне атаковали Змеиный и в ночь на 10 сентября. оккупанты применили авиацию.