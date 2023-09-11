Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне атаковали из воды, маневрируя среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонской области. Однако все эти попытки нивелировать вооруженные силы нашего государства.

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Наталья Гуменюк отметила, что враг активизировался на островах на оккупированном левобережье Херсонской области и выискивают способы обеспечить себе более плотную оборону. Поэтому россияне пытаются атаковать позиции украинских солдат по направлению к реке Днепр.

Но минус шесть лодок – это очень красноречивый, убедительный свод, который мы можем сейчас говорить за минувшие сутки. Так завершилась их (военных России – 24 Канал) попытка закрепиться на тех позициях, из которых предварительно были выбиты, – сказала спикера.

Она также подчеркнула, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав и другую технику российской армии. В частности, речь идет о пушках и минометах.

"Все то, чем они пытаются обстреливать правый берег и наносят мирному населению существенный ущерб как в материальном смысле, так и в физическом. Поскольку, к сожалению, есть пострадавшие за минувшие сутки в Херсонской области", – отметила Гуменюк.

Она также рассказала, что активизировались российские силы и в воздухе, атакуя правый берег Херсонской области управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Спикер подчеркнула, что силы России на Левобережье преобладают и они "очень мощные".

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