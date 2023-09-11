Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что россияне атаковали из воды, маневрируя среди островов вдоль оккупированного левобережья Херсонской области. Однако все эти попытки нивелировать вооруженные силы нашего государства.
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Гуменюк рассказала о работе ВСУ на Юге
Наталья Гуменюк отметила, что враг активизировался на островах на оккупированном левобережье Херсонской области и выискивают способы обеспечить себе более плотную оборону. Поэтому россияне пытаются атаковать позиции украинских солдат по направлению к реке Днепр.
Но минус шесть лодок – это очень красноречивый, убедительный свод, который мы можем сейчас говорить за минувшие сутки. Так завершилась их (военных России – 24 Канал) попытка закрепиться на тех позициях, из которых предварительно были выбиты, – сказала спикера.
Она также подчеркнула, что украинские военные продолжают уничтожать личный состав и другую технику российской армии. В частности, речь идет о пушках и минометах.
"Все то, чем они пытаются обстреливать правый берег и наносят мирному населению существенный ущерб как в материальном смысле, так и в физическом. Поскольку, к сожалению, есть пострадавшие за минувшие сутки в Херсонской области", – отметила Гуменюк.
Она также рассказала, что активизировались российские силы и в воздухе, атакуя правый берег Херсонской области управляемыми авиабомбами и беспилотниками. Спикер подчеркнула, что силы России на Левобережье преобладают и они "очень мощные".
Россияне имеют большие потери на фронте
- В Генштабе ВСУ 11 сентября сообщили, что украинские защитники успешно уничтожили 580 оккупантов за прошедшие сутки. Кроме того, нашим воинам удалось обезвредить значительное количество артиллерии и бронированной боевой техники противника.
- Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский показал видео работы украинских защитников на Бахмутском направлении. Там наши солдаты успешно уничтожают российскую тяжелую технику и личный состав русской армии.
- Кроме этого, нашим военным удалось уничтожить вражеский беспилотник, который оккупанты направили на остров Змеиный. Речь идет о БПЛА типа "Форпост".