Журналістка 24 Каналу Євгенія Вірлич детальніше розповіла про ситуацію на Херсонщині, додавши, що росіяни розпочали енергетичний терор з Херсонської області. Зауважимо, ранок у херсонців розпочався дуже гучно.
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У Херсоні перебої зі зв'язком та інтернетом
За словами журналістки, близько 10 ранку в місті пролунали потужні вибухи. Згодом зникла електрика та подекуди водопостачання. Утім, з перших днів повномасштабного вторгнення херсонці побачили хто такі росіяни, тому завжди готують воду про запас.
Дуже швидко зникає дротовий інтернет у людей і "лягає" зв'язок, тому що усі переходять на мобільний, аби заспокоїти родичів. Зв'язок поганий також у місті, важко доволі зв'язуватися,
– сказала Вірлич.
І додала, що паніки у херсонців немає. Наразі також невідомо про постраждалих та жертв.
Енергетичний терор херсонців
Вірлич наголосила, місцеві жителі вважають, що окупанти розпочали енергетичний терор з Херсона. Однак ні в кого не виникає подиву. Адже і херсонці, і всі українці готувалися до такого розвитку подій з настанням холодів.
У нас стає холодно як і по всій Україні. Росіяни таким чином анонсували те, що вони здатні зробити на старті опалювального сезону,
– зауважила Євгенія Вірлич.
Зазначимо, у 2022 році росіяни відступали з правобережної Херсонщини, підірвавши всі лінії електропередач. Крім того, ворог понад 8,5 місяців перебував в області, тому добре вивчив місця розташування об'єктів критичної інфраструктури.
Вірлич про ситуацію в Херсонській області: дивитися відео
Як наголосила Вірлич, деокуповане правобережжя вже звикло до обстрілів, тому люди дуже швидко оговтуються й лагодять інфраструктуру.
Електрика оновлюється швидко й до опалювального сезону область майже готова. Тому вони зляться,
– підсумувала Євгенія Вірлич.
Ситуація в Херсонській області: коротко
- 15 жовтня окупанти обстріляли Херсон та Бериславський район. Дві керовані авіабомби випустили по передмістю Херсона, ще 11 КАБ випущені по чотирьох населених пунктах Бериславського району.
- За словами очільника міської військової адміністрації Романа Мрочка, у низці районів Херсона виникли перебої з водопостачанням, електроенергією та зв'язком.
- Крім того, через ранкові обстріли вокзал у Херсоні переходить на резервне живлення. Позаяк ударною хвилею пошкоджено тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон – Київ. Повідомляють, що усі пасажири цілі.