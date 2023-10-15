Спочатку в місті орієнтовно о 10:30 15 жовтня пролунав вибух, вже за пів години Росія завдала авіаудару з Су-34, пише 24 Канал.
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Що відомо про наслідки атаки в Херсоні
Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що орієнтовно о 10 годині російські загарбники з літака Су-34 завдали авіаудару.
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– заявив Роман Мрочко.
Орієнтовно о 12 годині 15 жовтня в Укрзалізниці розповіли, що Херсон протягом ранку 15 жовтня перебуває під обстрілом.
"Тимчасово знеструмлено все місто, вокзал переходить на резервне живлення", – пояснили в компанії.
В Укрзалізниці розповіли, що:
- Росія ударною хвилею пошкодила тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон – Київ;
- на щастя, всі люди вціліли;
- ударна хвиля вибила декілька вікон, але їх полагодять.
"Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком", – запевнили в компанії.
Росія обстрілює Херсон: останні новини
- Орієнтовно о 10:30 15 жовтня у Херсоні пролунав потужний вибух. Роман Мрочко розповів, що після цього у деяких районах міста зникло світло, подекуди й вода.
- О 12 годині глава Херсонської міської військової адміністрації повідомив, що у місті погіршився зв'язок та немає інтернету. Станом на 12:50 вже відновили світло в Шуменському та мікрорайоні ХБК, у центрі міста, на Житлоселищі та Острові. Аварійні служби продовжували роботу.
- Буквально 12 жовтня очільник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін закликав сім'ї з дітьми евакуюватись в безпечніші міста. Адже, за його словами, ситуація у будь-який момент може стати критичною для цивільних.