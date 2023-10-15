Спочатку в місті орієнтовно о 10:30 15 жовтня пролунав вибух, вже за пів години Росія завдала авіаудару з Су-34, пише 24 Канал.

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Що відомо про наслідки атаки в Херсоні

Начальник Херсонської міської військової адміністрації розповів, що орієнтовно о 10 годині російські загарбники з літака Су-34 завдали авіаудару.

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– заявив Роман Мрочко.

Орієнтовно о 12 годині 15 жовтня в Укрзалізниці розповіли, що Херсон протягом ранку 15 жовтня перебуває під обстрілом.

"Тимчасово знеструмлено все місто, вокзал переходить на резервне живлення", – пояснили в компанії.

В Укрзалізниці розповіли, що:

Росія ударною хвилею пошкодила тамбури 11 вагону поїзда №102 Херсон – Київ;

11 вагону поїзда №102 Херсон – Київ; на щастя, всі люди вціліли;

ударна хвиля вибила декілька вікон, але їх полагодять.

"Поїзд вже виїхав з зони обстрілу і продовжує рух за графіком", – запевнили в компанії.

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