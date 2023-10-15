Что именно произошло – сейчас уточняют. Местные власти призвали ждать официальных сообщений. Об этом информирует 24 Канал.

Важно Последствия обстрела Херсона: двое раненых и поврежденная инфраструктура

Что известно о мощном взрыве в Херсоне

Глава Херсонской ГВА Роман Мрочко подтвердил, что в Херсоне раздался мощный взрыв. Сразу после этого в некоторых районах города исчезло электричество. Также появились перебои с водой.

Информация уточняется. Ждите официальных сообщений,

– подчеркнул он.

Позже Мрочко уточнил, что около часа назад с разницей в 30 минут российскими военными из СУ-34 был нанесен авиаудар, предварительно 2 КАБ, в районе объекта критической инфраструктуры в Херсоне.

"Россия продолжает терроризировать мирное население общины!" – подчеркнул глава Херсонской ГВА.

Отметим, что ранее в Херсоне и регионе началась воздушная тревога. В Воздушных силах предупреждали об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях, а также об угрозе применения авиационного вооружения для прифронтовых районов.

Мониторинговые каналы также заявляли о пуске КАБа в сторону Бериславского района Херсонской области.

Враг сбросил 11 авиабомб по Херсонщине

Спикер Херсонской ОВА Александр Толоконников рассказал, что известно об обстреле четырех населенных пунктов Бериславского района. Там сброшены 11 управляемых авиабомб и две – в пригороде Херсона.

В результате этого есть разрушения жилых домов и повреждения линии. Также поврежден объект инфраструктуры. Энергетики уже работают над восстановлением света.

Враг беспощадно бьет по Херсонщине