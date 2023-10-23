Эвакуация будет происходить принудительно. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации, в своих соцсетях.

Смотрите также Доказательство, что это гражданский объект, – "Новая почта" показала видео момента удара

О каких населенных пунктах идет речь

Вот список населенных пунктов, из которых будут вывозить жителей:

Дудчаны;

Качкаровка;

Мыловое;

Новокаиры;

Золотая Балка;

Михайловка;

Осокоровка;

город Берислав;

Змиевка;

Новоберислав;

Тягинка;

Бургунка;

Львово;

Николаевка;

Отрадокаменка;

Ольговка;

Красный Маяк;

Веселое;

Казацкое;

Антоновка;

Камышаны;

Садовое;

Приозерное.

Заметим, что, например, Берислав регулярно попадает в новости из-за обстрелов – по этому городу россияне постоянно стреляют.

В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным образом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности,

– объяснил Прокудин.

Чиновник обратился к родителям. Он пообещал, что дорога будет бесплатной, а при необходимости переселенцам предоставят жилье. Прокудин подчеркнул, что дома легко отстроить, а вот здоровье – бесценно. Стрессы от бессонных ночей и постоянных обстрелов отрицательно скажутся на психике детей и будут мешать им учиться в будущем. К сожалению, в современных реалиях решением является только переезд, в других населенных пунктах Украины будет немного безопаснее.

Объявлена эвакуация детей с Донбасса

В Минреинтеграции рассказали о ходе эвакуации детей из восьми населенных пунктов Донецкой области. 23 октября Координационный штаб по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержал решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации детей.

Это касается Бахмутского и Покровского районов, оттуда вывезут около 250 детей. Сделать это планируют к началу холодов, детей повезут в сопровождении одного из родителей или законного представителя. 41 ребенка уже эвакуировали.

Сначала люди попадут в гуманитарный хаб, где можно отдохнуть, поесть и получить поддержку, а затем поедут в Житомирскую область. Приют предоставят бесплатно, также обеспечат социальные выплаты, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.

Обратите внимание! Минреинтеграции сообщает: "по вопросам эвакуации из Донецкой области обращайтесь к представителям местных властей. Также о желании эвакуироваться можно сообщить на горячую линию Минреинтеграции 15-48 или же написать в мессенджеры WhatsApp/Telegram/Viber на номер: (096) 078-84-33".