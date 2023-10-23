Эвакуация будет происходить принудительно. Об этом сообщил Александр Прокудин, глава Херсонской областной военной администрации, в своих соцсетях.
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О каких населенных пунктах идет речь
Вот список населенных пунктов, из которых будут вывозить жителей:
- Дудчаны;
- Качкаровка;
- Мыловое;
- Новокаиры;
- Золотая Балка;
- Михайловка;
- Осокоровка;
- город Берислав;
- Змиевка;
- Новоберислав;
- Тягинка;
- Бургунка;
- Львово;
- Николаевка;
- Отрадокаменка;
- Ольговка;
- Красный Маяк;
- Веселое;
- Казацкое;
- Антоновка;
- Камышаны;
- Садовое;
- Приозерное.
Заметим, что, например, Берислав регулярно попадает в новости из-за обстрелов – по этому городу россияне постоянно стреляют.
В этих населенных пунктах будет происходить обязательная эвакуация семей с детьми принудительным образом. Ведь оккупанты продолжают беспощадно бить по этим селам. А там еще остаются дети. Мы должны позаботиться об их безопасности,
– объяснил Прокудин.
Чиновник обратился к родителям. Он пообещал, что дорога будет бесплатной, а при необходимости переселенцам предоставят жилье. Прокудин подчеркнул, что дома легко отстроить, а вот здоровье – бесценно. Стрессы от бессонных ночей и постоянных обстрелов отрицательно скажутся на психике детей и будут мешать им учиться в будущем. К сожалению, в современных реалиях решением является только переезд, в других населенных пунктах Украины будет немного безопаснее.
Объявлена эвакуация детей с Донбасса
В Минреинтеграции рассказали о ходе эвакуации детей из восьми населенных пунктов Донецкой области. 23 октября Координационный штаб по вопросам обязательной эвакуации единогласно поддержал решение Донецкой ОВА об объявлении обязательной эвакуации детей.
Это касается Бахмутского и Покровского районов, оттуда вывезут около 250 детей. Сделать это планируют к началу холодов, детей повезут в сопровождении одного из родителей или законного представителя. 41 ребенка уже эвакуировали.
Сначала люди попадут в гуманитарный хаб, где можно отдохнуть, поесть и получить поддержку, а затем поедут в Житомирскую область. Приют предоставят бесплатно, также обеспечат социальные выплаты, гуманитарную помощь и психологическую поддержку.