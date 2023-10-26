Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсона Євгенія Вірлич, зауваживши, що панічні настрої серед росіян на лівобережжі Херсонщини дуже сильні. До прикладу, нещодавно стало відомо про зникнення одного з колаборантів Геннадія Малюкова у Генічеську.

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Росіянам не вистачає кадрів

Як наголосила Вірлич, окупанти намагаються довіряти власним ставленикам з Росії або з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Також там почалися нові призначення на "посади".

Замінюють колаборантів на власних ставлеників. Недавно вони призначили очільників трьох "міністерств". Одна з Генічеська, інша – з Донецька. Ще один – росіянин з корупційним шлейфом. Там велика нестача кадрів. Але вони не довіряють колаборантам, які приєдналися до них у 2022 році. Намагаються замінити їх на росіян,

– зазначила Вірлич.

Дивіться розмову з Євгенією Вірлич на ютубі 24 Каналу

До прикладу, окупантам буквально не вистачає вчителів. Багато хто не пішов на співпрацю та виїхав на підконтрольні Україні території. Тому вони шукають людей, які погодяться "промивати мізки" школярам.

Ситуація на Херсонщині: коротко