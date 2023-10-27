Росія влаштовує вистави з ядерними тренуваннями, щоб залякувати світ, хоча й не зовсім вдалі. Водночас деякі особи намагаються вести незаконні перемовини з ворогом від імені України.

Хто стоїть за так званими "переговорами" та чи має це вплив на західних партнерів у великому інтерв'ю 24 Каналу розповів секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов. Більше цікавих деталей – читайте далі у матеріалі.

Люди Януковича намагаються домовитися з Путіним від імені України

Понад два тижні росіяни намагаються штурмувати Авдіївку. Є загострення на Лимано-Куп'янському напрямку. Завдяки мужності наших бійців вони не можуть просунутися вперед. На вашу думку, які на цьому етапі війни головні цілі росіян? Чого вони зараз намагаються досягти?

У Росії це не є ніяким секретом. У них завдання одне, воно просте – знищення нашої країни, знищення українців. Їх Гітлер сучасний Владімір Путін офіційно заявив, що вони вважають, що "такої нації не існує, країни такої не існує".

І тому вони не змінюють своїх намірів, починаючи з певного періоду. І це не 24 лютого 2022 року, це стара історія. Перша спроба була за часів ще Леоніда Кучми (президент України у 1994 – 2005 роках – 24 Канал). Коли була ситуація на Тузлі.

Конфлікт на Тузлі 29 вересня 2003 року Росія розпочала спорудження дамби через Керченську протоку до українського острова Тузла. Однак офіційно не узгодила це будівництво з українською стороною.



Саме тоді російські пропагандисти розпочали інформаційну війну проти України, щоб перевірити реакцію нашої влади, суспільства і міжнародної спільноти на потенційний територіальний конфлікт країни-агресорки.

Завдяки мужності наших на той час прикордонників, заступника голови прикордонної служби генерал-полковника Михайла Коваля, який, до речі, до цього часу в строю, українці дали першу відсіч.

Потім були спроби захоплення нашої держави у 2004 році через вибори свого представника Росії. Ми дуже добре пам'ятаємо ці події. Потім у 2010 році вони спромоглися захопити нашу державу, адже це було саме політичне захоплення нашої країни.

Однак у народу вистачило мудрості це припинити. Потім вже був лютий 2014 року, а 24 лютого 2022 року вони вже перейшли в "остаточну фазу", як вони вважають.

Повне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Адже по-іншому вони вже не могли розв'язати це питання. І ми нині маємо ситуацію, пов'язану з тим, що вони не змінюють своїх намірів. Це знищення нас фізично й це треба розуміти.

Від Єнса Столтенберга та кількох європейських політиків лунає така думка, і в нас в Офісі Президента це кажуть, що нібито Путін прагнув би й зараз намагається заморозити цю війну. Як це взагалі можна зробити та як він хоче робити це?

У росіян є розуміння, що вони не мають спроможності побороти нас військовим шляхом. Вони стираються як старі черевики нашими Збройними Силами, і тому мають велике бажання взяти тайм-аут. Вони нині намагаються через різні шляхи комунікації налагодити таку ситуацію й узяти паузу, адже в них не все добре.

Зараз є такий вираз – "переговори другого треку". У яких нібито з нашого боку громадяни України "представляють" нашу країну.

До цього "бандформування", адже вони не мають жодного права представляти Україну, входять люди – дипломати наші, які свого часу займалися Будапештським меморандумом, Харківськими угодами. Займалися великою угодою з росіянами, якщо не помиляюся, з 31 травня 1997 року. Ті ж самі люди, вони нікуди не ділися.

Будапештський меморандум – міжнародна угода між Україною, Росією, Великою Британією та США про гарантії безпеки нашій державі у зв'язку з набуттям нею неядерного статусу. Підписана 5 грудня 1994 року. Харківські угоди – домовленості між Україною та Росією, згідно з якими перебування Чорноморського флоту в Криму продовжили до 2042 року. Підписана 21 квітня 2010 року у Харкові Віктором Януковичем та Дмітрієм Медведєвим.

Там ще в підкріпленні ті люди, які працювали на Януковича, очолювали інститути певних досліджень в нашій країні. Ці люди зараз їздять у Тель-Авів, Стамбул, інші країни. Зустрічаються з росіянами та розпатякують щось нібито від імені нашої країни.

Ці діячі в смугастих купальниках не мають жодного стосунку до нашої країни. Не мають жодного права виступати від імені нашої країни. Аби не сталося так, щоб вони на 111 статтю (покарання за державну зраду – 24 Канал) собі наговорили під час таких зустрічей.

Наскільки легітимними взагалі є такі зустрічі? Навіщо це робиться? Навіщо це цим людям?

Виконують завдання Росії, цілком зрозуміло. Вони вважають, що Росія – це ледь не "сучасна цивілізація". У них таке уявлення й вони це не приховують. Тут річ у тому, що вони нібито представляють нашу країну, не маючи на це мандата – ні від народу, ні від політичної сили, ні від кого. Але вони на цих зібраннях щось там собі гуркотять.

Ми можемо назвати прізвища?

Кому треба прізвища – знають це. Річ у тому, що вони подають надії росіянам, розповідаючи, що нібито в Україні можуть бути проросійські настрої.

Наскільки ми повністю володіємо ситуацією, розуміємо всі дослідження, які є і відкриті, і закриті на території нашої держави, – ми розуміємо, які настрої є. І точно проросійських настроїв після того, що вони тут зробили, на території нашої країни немає.

Лишається невеликий відсоток тих, хто є апологетами цієї секти Московського патріархату. Але це не такий відсоток. Тоді вони мали б сказати, що "ми представляємо цю секту" й було б якось коректно.

Ці зустрічі, розмови між цією групою людей і росіянами, вони капсулюються лише в цих розмовах? Чи вони мають якийсь вплив на наших західних партнерів?

Після того, як вони щось там розпатякають, потім ці представники починають говорити, що "там є інші думки, що там є люди, які підтримують Росію". А якщо людина має ще й статус дипломата, то це ж підсилює нібито такі послання.

111-ту статтю ніхто не скасовував. І нині не за те гинуть наші кращі з кращих, щоб ця мерзота десь їздила по цих містах і розповідала щось від імені українського народу.

Це така інформаційна складова цієї війни, наскільки я розумію?

Звичайно, тому що ми живемо в дуже непростому світі. Світі, коли інформація має величезну роль, тому що нині в Росії маніпуляція інформацією поставлена на потік. Вони вкладають в це величезні гроші.

Мовиться не лише про нашу країну. Вони вкладають величезні гроші в країни, де вони просувають свої російські наративи, російську мову, відкривають російські будинки та якісь свої центри тощо. У це вкладається шалена купа грошей. Ба більше, на превеликий жаль, гроші – це ж велика спокуса. А людина – це така істота, що інколи вона на це ведеться.

Йдеться не лише про нашу країну, а й про представників інших країн. Ми сьогодні, маючи Центр протидії дезінформації, який має систему моніторингу, відстежуємо дуже уважно, що після тих чи інших заяв з'являється в російській пресі.

Посилання на тих чи інших людей, зокрема, на "представників" з нашої країни, на представників США, Німеччини, Британії тощо. Вони потім беруть це як нібито "точку зору" і в себе для внутрішнього користування дуже потужно все це використовують.

Деталі ядерних тренувань у Росії

Спочатку була заява американського мільярдера Ілона Маска про те, що, мовляв, можливо, "могутність США вже не така" й треба "відновити відносини з Росією, зупиняти цю війну". Після цього у Росії відбувається "репетиція ядерного удару", як вони самі це назвали. Як на такі ядерні провокації реагуватиме Україна й наші партнери?

Насамперед це інформаційна складова. Людина, прізвище якої ви назвали, насамперед бізнесмен. Він хоче, щоби на нього звертали увагу. У нього є певні проблеми з бізнесом. Людина професійно це робить, для того, щоби підняти ті чи інші речі. Він робить такі доволі контроверсійні заяви щодо нашої території.

Ми самостійно вирішуватимемо щодо нашої території. У нас є наша Конституція, там все чітко зафіксовано, що є наша країна в сучасних умовах.

Те, що стосується "лякачок" Росії щодо ядерної зброї, вони дійсно після цього робили випробування. У них мало бути три ракети. Одна гепнулась біля місця, на якому вона мала стартувати. Одна система не розкрилася і тільки одна із трьох відправилася.



Репетиція ядерного удару Росії / РосЗМІ

Треба мати розуміння, що Росія – це технологічно доволі відстала країна порівняно із Заходом, як би вони себе не підносили. Яскравий приклад, коли у них на Місяць, якщо не помиляюсь, щось там полетіло і не долетіло. Окрім того, що планету Земля забруднюють, вони ще й Місяць забруднюють своїм мотлохом.

На жаль, на Заході є апологети того, що, мовляв, Росія дійсно може використати ядерну зброю. Ці голоси зараз не почнуть збільшуватися?

Використання ядерної зброї – це перехід межі. І тоді світ має зовсім по-іншому реагувати на Росію.

А чи відреагує?

Якщо не реагувати на ядерний тероризм, а саме так це розвиватиметься, тоді треба ставити питання – в якому світі ми живемо? Світ під назвою "Realpolitik" (політика чи дипломатія, яка спирається на владу й реальні умови та можливості – 24 Канал), який був свого часу і який просувала відома постать – Генрі Кіссінджер, як показує історія – абсолютно хибний шлях.

Жоден конфлікт, який супроводжували, не закінчився. Ба більше, вони починають відбуватися в найскладніші моменти. І те, що відбулося 7 жовтня в Ізраїлі, яскраве тому підтвердження – якщо є проблема, її треба розв'язувати одразу, а не відкладати, не змінювати на якісь тимчасові полегшення.

Майте на думці, якщо сьогодні не розв'яжуть цю проблему, далі вам буде набагато складніше її розв'язувати. Наше завдання, наша місія – поставити крапку в питанні щодо Росії. Раз і назавжди. Для того, щоби не було спокуси таким мерзотникам, які їздять на ці "переговори".

Там один тільки такий більш-менш середнього зросту, а два там взагалі на ліліпутів схожі. Вони їздять і дають надію Росії. Ні, ми поставимо крапку в цьому питанні раз і назавжди. Ми не займатимемося цим питанням.

Росіяни мають понести відповідальність за те, що накоїли. Вони мають перепрошувати й обов'язково це робитимуть, як свого часу перепрошували всі німці за ті дії, які накоїв Гітлер. Так само буде з Росією.

"Жодних переговорів не буде, поки Росія не поверне всі окуповані території". Це ваші слова, і вони повністю збігаються з нашою головною метою. За вашою оцінкою, наскільки висока ймовірність, що це буде затяжна війна на роки?

Складно сказати, скільки триватиме війна. Нагадаю, що ми можемо користуватися лише тими нормативно-правовими актами, які діють на нашій території. І коли хтось використовує словосполучення "перемовини", потрібно мати на увазі, що перед ними мають відбутися певні юридичні процедури.

Насамперед президент має схвалити склад переговорної групи. Ця переговорна група має отримати відповідні директиви. Тільки після цього може розпочатись процес перемовин.



Переговорна група України та Росії у березні 2022 року / БелТА

Також ми маємо рішення Ради національної безпеки та оборони, в якому чітко визначено, що жодних перемовин із сучасним Гітлером, на прізвище Путін, наша країна не проводитиме.

Для того, щоб відбувся рух у зворотний бік, потрібно скасувати рішення Радбезу. Однак важко уявити, хто це робитиме. Хто візьме на себе політичну відповідальність та й, зрештою, відповідальність перед Богом за все те, що скоїла ця мерзота, вбивши понад 500 українських дітей, яка вбиває наших громадян та залишає калік. Він за все це має відповідати. Він горітиме в пеклі, і йому вже не так довго лишилося.

Чи дійсно у НАТО закінчуються снаряди

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нібито війна Росії проти України виснажила запаси НАТО. Ви на це відповіли: "трохи дивна заява". Водночас наприкінці вересня Україна проводить глобальний Форум оборонних індустрій, аби менше залежати від постачання наших партнерів. Коли зможемо побачити перші результати цього Форуму?

Заява пана Столтенберга була б більш коректною, якби він сказав, що є питання з певними номенклатурами зброї. Якщо ж він трактує, що НАТО – "голе та босе", то це дійсно дивна заява.

Я в це не вірю і точно знаю, що це не так. Інша справа, що по певних номенклатурах є питання, але країни НАТО зможуть його вирішити.

Ба більше, з травня 2022 року країни, які мають потужні аналітичні центри, зробили аналіз ситуації після того, як Україна почала чинити опір, та спрогнозували, скільки це буде відбуватися.

Зараз точно можна сказати, що в певних країнах зараз доволі швидко будуються спроможності з виробництва різних засобів ураження в достатній кількості.

Щодо Форуму оборонних індустрій – маємо вже перші результати. Сьогодні є певні контакти не тільки з державним сектором, а й з приватним. Ми володіємо інформацією, як потужно наш приватний сектор починає в цьому брати участь. І найближчим часом очікуємо доволі непоганих результатів у цьому напрямку.



Виступ Володимира Зеленського на Форумі оборонних індустрій / Офіс Президента

Але водночас зараз склалась доволі непроста ситуація, адже увесь світ буде озброюватись. Не хочу бути пророком, але можу припустити, що це не остання війна, яка, на жаль, відбудеться на нашій планеті.

Яке завдання стоятиме перед ЗСУ взимку

Яким ви бачите перебіг бойових дій взимку? І наскільки коректні заяви окремих західних медіа про те, що Україна нібито готується до весняного наступу у 2024 році, а зараз здебільшого переходитиме в оборону?

Не знаю, звідки лунають такі заяви. У нас є дуже багато експертів, які сидять на диванах, і не мають жодного стосунку до військових і до сектору безпеки й оборони. Проте вони видають свої "прогнози", "інсайди".

Наше завдання доволі просте – це утилізація армії Росії, що на відмінно роблять представники нашого сектору безпеки та оборони в будь-якій точці, де вони її знаходять. Ми й надалі продовжуватимемо це робити, оскільки, якщо не поставимо крапку у цьому питанні, то передамо цю проблему нашим дітям, хоча й вони вже воюють, онукам, правнукам. Нам це не потрібно.

Сьогодні потрібно поставити крапку у цій війні та здобути перемогу. Вона обов'язково буде, тому що це боротьба насамперед за нашу незалежність, а також за ті цінності, які підтримує переважна частина світу.



Завдання ЗСУ – утилізація ворога / Генштаб ЗСУ

І Путін, маючи великі проблеми, повертається до автократичних країн, просить допомоги у Північної Кореї, Ірану. Це яскраве підтвердження того, що цивілізований світ на нашому боці.

Чи можуть США і Китай домовитися щодо війни в Україні без нас

Сі Цзіньпін нещодавно заявив, що "Китай готовий продовжувати взаємовигідну співпрацю із США, від таких стосунків залежить доля людства". Припускають, що на початку листопада може відбутися зустріч Сі Цзіньпіна та Джо Байдена. Чи може під час цієї зустрічі обговорюватись питання України без України?

По-перше, питання може обговорюватись, але рішення без України ніхто ухвалювати не буде.

По-друге, Китайська Народна Республіка та Сполучені Штати Америки – це дві великі країни, як за розміром (площею), так і за розміром економіки. Ці країни є зв'язаними в багатьох певних процесах. І не потрібно робити трагедії, що на цих зустрічах вирішуватиметься наша доля без нашої участі.

Сьогодні Росія є васалом Китаю, але це не означає, що ми йтимемо шляхом зближення з Росією. Ми маємо українську Конституцію, і в ній чітко прописано те, що стосується нашого членства в НАТО та Євросоюзі.



Росія – васал Китаю / Getty Images

Зараз наше головне завдання – у максимально швидкий проміжок часу зробити все, щоб відповідати критеріям і членства НАТО, і членства Євросоюзу. І ми цим питанням займаємося. Й анахронізми, які ще є в нашій країні, коли, умовно кажучи, "маски-шоу" влаштовують бізнесу або відбувається перебільшення повноважень у посадовців, залишаться в минулому.

"Хвороба", яка нам, на жаль, лишилася ще з давніх часів під назвою "корупція", обов'язково буде "вилікувана" та обов'язково хірургічним шляхом буде викинута зі здорового "тіла" нашої країни. Якщо ми цього не зробимо, то вступ до НАТО та Євросоюзу залишиться тільки мріями. Це наше "домашнє завдання", і ми його обов'язково виконаємо.

Чи стане новий спікер Конгресу США проблемою для Києва

Джо Байден подав запит до Конгресу на 106 мільярдів доларів допомоги для України, Ізраїлю та Тайваню. Відомо, що в цьому пакеті понад 60 мільярдів має виділитися Україні. Але є певні проблеми у Конгресі США. Днями призначили нового спікера – республіканця Майка Джонсона, який не є прихильником України. Чи є в України та партнерів певний план "Б" на випадок, якщо питання підтримки України від США затягуватиметься?

Насамперед позитивним для нас сигналом є те, що врешті-решт було обрано спікера Конгресу. Якби цей "марафон" тривав довгий проміжок часу, тоді б виникла проблема. Не варто зараз робити трагедії з того, що ця людина належить до Республіканської партії. Перше голосування вже відбулося, і воно було присвячене Ізраїлю.

Підтримка України, я більш ніж впевнений, продовжуватиметься. Американська ж сторона хотіла б мати систему контролю за тією допомогою, яку вона надає. В апараті Радбезу є відповідна програма отримання всіх без виключення матеріально-технічних допомог, які нам надають партнери.

Посольство США знає про нашу роботу, і в будь-який час ми готові обмінюватись з ними інформацією. Ми абсолютно відкриті, і всі, хто отримує цю допомогу, готові звітуватися про неї. Тут у нас немає нічого, що можна було б приховати від наших партнерів.

Ми відкриті до співпраці. Ми країна, яка виконує свої зобов'язання. І в тому, що Україна має щирі відносини з нашими партнерами, є велика заслуга нашого Президента.

Рішення про закриття каналів Медведчука лежало у ВР ще до 2019 року

Чи достатній зараз рівень лобізму українських інтересів у США та Європі чи можливо нам треба більше розвивати саме горизонтальні зв'язки?

Те, що стосується представництва України та власних інтересів, на превеликий жаль, навіть після 2014 року не було. Ба більше, можу сказати, що людина, яка безпосередньо представляла Путіна в нашій країні, а саме Віктор Медведчук, вів тут великий бізнес, був людиною недоторканою, при патріотичному, до речі, президенті.



Владімір Путін і Віктор Медведчук / Getty Images

У нас правило: наголошувати, що ти патріот, а інше правило – робити реальні речі. Всім було відомо про "медійну імперію" Путіна, якою курував Віктор Медведчук і Тарас Козак на території нашої країни. Але чомусь їх ніхто не чіпав. Коли за рішенням РНБО, всі ці російські "помийки" почали закриватися, то почався і ґвалт про свободу слова та подібне. І щось я не бачив виступів усіх тих, скажімо так, патріотів.

Щобільше, я вам зараз, може, відкрию невелику таємницю. Річ у тім, що рішення про закриття цих "помийок" лежало у Верховній Раді, яка працювала до 2019 року. І чомусь ні в кого не було бажання відправити це рішення в апарат Ради оборони для того, щоб поставити це питання на голосування.

А чому, на вашу думку? Тобто депутати не хотіли втрачати майданчик?

Коли ми кажемо про державу – на першому місці мають бути цінності, і це є ключова запорука побудови здорового суспільства. А коли у вас на першому місці стають гроші, коли ви потім починаєте конвертувати якісь, скажімо так, цукерки, подарунки, тортики, автівки, то це ж нещиро.

На першому місці мають стояти національні інтереси. А, на превеликий жаль, так сталося, що наша політика була побудована в багатьох аспектах так, що спочатку – гроші, потім решта. Якщо надалі далі так продовжуватиметься, не дай Боже, майте на увазі – матимемо великий клопіт.

На першому місці мають бути інтереси держави. І не було ні в кого права співпрацювати з представниками Росії, зокрема у бізнесі, нафтобізнесі чи будь-яких інших бізнесах. Це, знаєте, якось дурно пахне.

Чи буде повернення до цього питання, якщо дійсно було таке рішення у Верховній Раді щодо закриття всіх цих, вибачте, інформаційних "помийок", як ви висловилися. Чи буде апарат Ради нацбезпеки та оборони з часом повертатися до цього і ставити це питання вже депутатам? Чому не передавали, чому це питання закривали?

Ми саме на базі цього рішення приймали відповідне рішення Ради нацбезпеки і оборони. Просто вже новий голова Верховної Ради нам відправив це рішення, яке лежало під сукном у Верховній Раді минулого скликання.

Це вже ваше завдання – журналістів – поставити таке запитання тим людям, які на той час були депутатами. Цей документ не є закритим, він є відкритим. Ми саме на підставі рішення, яке було прийнято, ухвалювали рішення про закриття російських "помийок". Але це треба було зробити набагато раніше. І вони б тоді не мили мозок нашому населенню, не розповідали про всі прикраси "русского міра".

Формула миру Зеленського дуже злить Росію

28 – 29 жовтня Мальта прийматиме вже третій раунд міжнародних переговорів щодо нашої української Формули миру. Розуміємо, що насамперед мета цих зустрічей – залучити на наш бік якомога більше, так званих незахідних країн, тобто Глобального Півдня, Азії. Скажіть, будь ласка, станом на зараз, чи вдалося нам залучити на наш бік більше країн?

Міжнародні консультації, які відбуваються на цих майданчиках, вкрай важливі. Ми розуміємо ті країни, які стають на бік світла. Ми розуміємо, що ці консультації є дуже важливими для прийняття подальших тих чи інших рішень.

Це дуже дратує Росію, звичайно. Рано чи пізно все це перейде в якість, у перемовини, які вже відбуватимуться у форматах, що матимуть юридичний процес. Я в цьому впевнений.

Те, що туди не запрошують Росію, якраз підтвердження того, що цивілізований світ точно не має мати з нею ніяких зв'язків. До того часу, поки режим, який нищить Росію і фактично поставив на ній хрест, продовжуватиме перебувати при владі.

Є докази щодо безпосередньої участі Росії в нападі на Ізраїль

Не можу не запитати про Ізраїль. Наведу цитату очільниці МЗС Німеччини Анналени Бербок, яка заявила, що російський президент, з огляду на ситуацію на Близькому Сході, точно радіє. На вашу думку, чи виправданою є така радість диктатора?

Є таке прислів'я: сміється той, хто сміється останній. Я не думаю, що йому треба поспішати зі своїми насмішками. Тому що те, що стосується Ізраїлю, є якраз підтвердженням того, що якщо у вас є проблема, ви маєте її вирішувати, а не відкладати у далеку шухляду.

У нас є навіть технічне підтвердження того, що Росія брала у цьому безпосередню величезну участь. Я можу сказати, що центр, який займається кібербезпекою при апараті Ради нацбезпеки і оборони, відстежує всі атаки, які є на нашу країну.

За останні три дні до 7 жовтня (день нападу ХАМАС на Ізраїль – 24 Канал) ми звернули увагу на зниження на 70% атак на наш кіберпростір. Ми проаналізували, куди переметнулися російські, скажімо, військові частини, які були причетні до атак. Вони перекинулись саме на Ізраїль.

Тому росіяни в цьому беруть безпосередню участь, вони є зацікавленою стороною. Але ще раз наголошую, їм радіти від цього немає жодного сенсу.

Якою буде ця зима для українців

Якщо ви вже сказали про тенденції, які зараз ми відстежуємо, скажіть, будь ласка, про останні місяці обстрілів Росії. У що вони хочуть поцілити та на що це вказує? І чи буде ця зима в плані обстрілів схожою на ту, яку ми пережили? Чи буде легко?

Чи буде легко? Ні. Буде важко, але ми точно це пройдемо. Тому що ми за своє, ми за свободу, ми за незалежність, ми за те, щоб нас визнавали й поважали. У Росії є бажання знищити нас.

Те, що вони вводили в оману весь світ без виключення, я хочу сказати публічно, мабуть, першим, що це був безпрецедентний випадок, коли вперше в історії світової практики всі дипломатичні амбасадори покинули територію нашої країни. За виключенням однієї країни – це була Польща. Решта поїхали, тому що були впевнені, що у нас немає спроможності боротися з цим ворогом.

Я їм всім пояснював у цьому кабінеті, що це абсолютно не відповідає дійсності, що ви нас не знаєте. І оця російська пропаганда, оця брехня, яка володіла певною частиною інших країн, інколи призводила до того, що робилися доволі хибні висновки. Ми довели своєю поведінкою, наш народ довів своїми діями, наш президент довів своїми діями, що ми є, були та будемо.

На вашу думку, наскільки українська влада і насамперед суспільство призвичаїлися до цієї війни? Наскільки б це страшно не звучало.

Наскільки можна звикнути до війни, мені складно сказати, тому що це дуже боляче кожен день. На превеликий жаль, щодня ми розуміємо, що на цій війні гинуть наші люди – кращі з кращих. Але ми не можемо зупинитися, наше завдання – здобути перемогу.

За допомогою наших партнерів ми обов'язково це зробимо. Тому що це якраз про цінності. І я більш ніж впевнений, що прийде час, коли Росія, народ Росії буде нести відповідальність за все те, що вони скоїли на території нашої країни.