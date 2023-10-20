Відповідно Радбез ООН відхилив запропоновану Росією резолюцію з закликом припинення вогню в Газі. Цю ініціативу підтримало тільки чотири країни – Китай, Габбана, Мозамбік і ОАЕ. Засновниця фонду "Русь сідящая" Ольга Романова розповіла 24 Каналу, як Владімір Путін мотивує ці країни підтримувати Росію.

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Чому деякі країни тяжіють до Путіна

Журналісти провели дослідження і з'ясували, що від початку повномасштабного вторгнення Росію в ООН підтримують три країни Африки та Нікарагуа. Остання є давнім партнером Росії насамперед по нафтовому бізнесу. На території Нікарагуа багато володінь роснафти.

Щодо Африки, то там взагалі цікаво. На початку року в Санкт-Петербурзі навіть відбувся великий африканський саміт, на якому Євгєній Пригожин намагався поспілкуватися з африканськими лідерами, втім, Путін не дав цього зробити,

– мовила Романова.

Під час цього саміту очільник Кремля сказав, що російські інтереси лежать в Африці. Тоді ж пролунала чергова маразматична заява від Марії Захарової про те, що нібито російські солдати "борються" на українських фронтах за свободу африканських братів.

"Країни з нестійкою державною системою тяжіють до Путіна. До того ж часто за переворотами, які відбуваються у цих країнах, стоять російські військові. Я думаю, що Китай, який давним-давно іде в Африку, буде цим дуже незадоволений", – зазначила засновниця фонду "Русь сідящая".

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"Добровольці" з інших країн

На думку Романової, корейські добровольці можуть навіть піти на війну в Україну, або ж Путін може сформувати ПВК з африканців. Адже до лав ПВК “Вагнера” раніше з великим задоволенням брали африканських найманців.

"А хто їх буде запитувати? Звісно, підуть. Скажуть іти добровольцями, підуть добровольцями", – додала засновниця фонду "Русь сідящая".

Головні партнери Росії