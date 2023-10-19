Політолог Володимир Фесенко сказав 24 Каналу, що Сі Цзіньпін хоче, щоб зрештою були ослаблені і Росія, і Захід, особливо США. Кремль уже ослаблений настільки, що тепер оглядається на Пекін щодо різних питань, зокрема війни проти України.
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"У них достатньо серйозний вплив на Росію, не абсолютний, але вплив є. У Москві точно прислухатимуться до Пекіна", – переконаний Фесенко.
На його думку, зближення Китаю та Росії почалось ще до 24 лютого 2022 року. Імовірно, Путін поінформував Сі Цзіньпіна про свої плани щодо України, але той не поспішав і спостерігав.
Чи все влаштовує Китай
"Китай не всім задоволений. Іноді це виявляється публічно, наприклад заклики до Росії не використовувати ядерну зброю", – зазначив Фесенко.
Показово також те, що Китай дистанціюється від війни проти України. Ця війна створює чимало проблем для Пекіна:
- порушує стабільність міжнародної торгівлі;
- б'є по логістиці;
- створює інфляційні процеси.
Путін приїздив до Китаю: останні новини
- Владімір Путін 17 жовтня прибув до Китаю для участі у форумі "Один пояс, один шлях". Це була друга поїздка російського президента після отримання ордера на арешт від Міжнародного суду в Гаазі.
- Наступного дня відбулись переговори між Путіним і Сі Цзіньпіном. Лідер Китаю заявив, що країни "неухильно поглиблюють політичну взаємодовіру".
- Водночас стриманість Сі Цзіньпіна в поводженні з Путіним свідчить про протилежне. Візит російського президента ще раз підтвердив, що країни перебувають у різних вагових категоріях на міжнародній арені.