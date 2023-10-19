За гуманітарне припинення вогню проголосували 12 серед 15 членів Радбезу ООН. У США пояснили своє вето недоліками у резолюції.

Дивіться також У Пентагоні пояснили, чому висували умови для надання зброї Україні, а Ізраїлю – ні

Позиція США

Посол США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що у резолюції немає ні слова про право Ізраїлю на самооборону.

Довідка: Резолюцію розробила Бразилія, яка з жовтня 2023 року головує в Радбезі ООН

Вона нагадала, що це право закріплене у статті 51 Статуту ООН. І про нього мовиться в усіх інших подібних резолюціях щодо терористичних атак.

Водночас Томас-Грінфілд уточнила, що попри своє вето, США й надалі співпрацюватиме з членами Ради для спільного врегулювання кризи.

Як голосували інші країни

Серед 15 членів Радбезу ООН – ще дві країни не використали свої голоси. Це Росія та Велика Британія.

Росіяни своєю чергою наполягали на двох поправках до резолюції. Так, посол Росії Василь Небензя зазначив, що нинішній проєкт резолюції "не містить чітко заклику до припинення вогню". Крім того, він наголосив, що російські поправки пропонують припинити атаки на цивільних осіб та інфраструктуру в Секторі Гази, а також засудити її блокаду з боку Ізраїлю.

Втім, поправки Росії Радбез ООН відхилив.

Британія, яка також утрималася від голосування, пояснила свою позицію. Так, її представник Барбара Вудворд заявила, що в тексті резолюції не згадується за невід'ємне право Ізраїлю на самозахист, а також ігнорується той факт, що екстремістське угруповання ХАМАС, яке контролює Сектор Гази, використовує палестинських цивільних як живий щит.

"ХАМАС увійшли до цивільних громад і зробили палестинський народ своїми жертвами", – наголосила Вудворд.

Війна між Ізраїлем та ХАМАС: останні новини