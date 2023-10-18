Варто зазначити, що США передали Україні касетні боєприпаси у липні цього року. ЗСУ використовують їх розумно та не вдаряють по об'єктах, де можливо зачепити цивільних, а також на території Росії.

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Україна та Ізраїль – різні

США не ставили попередніх умов Ізраїлю при передачі їм касетних боєприпасів. Натомість такі вимоги були що України. ЗСУ повинні повідомляти Сполученим Штатам, де вони використовували це озброєння та для яких цілей.

Заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх заявила, що це не справа більшої довіри до ізраїльтян, ніж до українців. Вона додала, що причина полягає у тому, що це різні конфлікти.

Я б не дивилася на це так. Я б сказала, що Україна та Ізраїль зараз ведуть дві дуже різні війни. Я б сказала, що те, як українці використовують DPICMs (касетні боєприпаси – 24 Канал) на полі бою, є відповідальним. Вони стежать за тим, куди випускають їх,

– наголосила Сінгх.

Заступниця додала, що українці це роблять для власної безпеки – це нібито дозволить уникнути жертв серед цивільних після відновлення контролю над окупованими територіями. Сінгх наголосила, що Ізраїль є давнім партнером США і країна тісно співпрацює з ними у безпекових питаннях.

Посадовиця також назвала напад ХАМАС "ізраїльським 11 вересня", і додала, що Ізраїль має повне право на відповідь. Однак США наголошували, що ізраїльтяни, вступаючи в бойові дії, продовжують дотримуватись законів війни та нададуть цивільним безпечний прохід.

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