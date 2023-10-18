Следует отметить, что США передали Украине кассетные боеприпасы в июле этого года. ВСУ используют их разумно и не ударяют по объектам, где можно задеть гражданские, а также на территории России.
Смотрите также Украина получит кассетные боеприпасы: почему это важно и как снаряды помогут контрнаступлению ВСУ
Украина и Израиль – разные
США не ставили предварительные условия Израиля при передаче им кассетных боеприпасов. Зато такие требования были в Украине. ВСУ должны сообщать Соединенным Штатам, где они использовали это вооружение и для каких целей.
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это не дело большего доверия к израильтянам, чем к украинцам. Она добавила, что причина заключается в том, что это разные конфликты.
Я бы не смотрела на это. Я бы сказала, что Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны. Я бы сказала, что то, как украинцы используют DPICMs (кассетные боеприпасы – 24 Канал) на поле боя, ответственно. Они следят за тем, куда выпускают их,
– подчеркнула Сингх.
Заместительница добавила, что украинцы это делают для собственной безопасности – это позволит избежать жертв среди гражданских после возобновления контроля над оккупированными территориями. Сингх подчеркнула, что Израиль является давним партнером США и страна тесно сотрудничает с ними по вопросам безопасности.
Чиновница также назвала нападение ХАМАС "израильским 11 сентября", и добавила, что Израиль имеет полное право на ответ. Однако США отмечали, что израильтяне, вступая в боевые действия, продолжают соблюдать законы войны и предоставят гражданским безопасный проход.
Украина, вероятно, получила "кассетные" ATACMS
- Во вторник 17 октября стало известно, что в Украину секретно прибыли ракеты ATACMS – они уже отработали по целям. Белый дом подтвердил предоставление вооружения дальностью до 165 километров, а СМИ заявляют, что они оборудованы кассетной боеголовкой.
- Украинские военные, вероятно, могли использовать ATACMS для ударов по аэродромам в оккупированных Бердянске и Луганске. Российские военкоры публиковали фото обломков, уверяя, что именно американские ракеты атаковали базы. Официально украинские власти не подтверждали применение ATACMS в этой атаке.
- США отказались комментировать, будут ли Украине предоставлять Украине больше ATACMS. Там заявили, что не будут публично объявлять подробности о будущих пакетах помощи. Консультации с украинцами продолжаются.