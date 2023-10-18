Следует отметить, что США передали Украине кассетные боеприпасы в июле этого года. ВСУ используют их разумно и не ударяют по объектам, где можно задеть гражданские, а также на территории России.

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Украина и Израиль – разные

США не ставили предварительные условия Израиля при передаче им кассетных боеприпасов. Зато такие требования были в Украине. ВСУ должны сообщать Соединенным Штатам, где они использовали это вооружение и для каких целей.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что это не дело большего доверия к израильтянам, чем к украинцам. Она добавила, что причина заключается в том, что это разные конфликты.

Я бы не смотрела на это. Я бы сказала, что Украина и Израиль сейчас ведут две очень разные войны. Я бы сказала, что то, как украинцы используют DPICMs (кассетные боеприпасы – 24 Канал) на поле боя, ответственно. Они следят за тем, куда выпускают их,

– подчеркнула Сингх.

Заместительница добавила, что украинцы это делают для собственной безопасности – это позволит избежать жертв среди гражданских после возобновления контроля над оккупированными территориями. Сингх подчеркнула, что Израиль является давним партнером США и страна тесно сотрудничает с ними по вопросам безопасности.

Чиновница также назвала нападение ХАМАС "израильским 11 сентября", и добавила, что Израиль имеет полное право на ответ. Однако США отмечали, что израильтяне, вступая в боевые действия, продолжают соблюдать законы войны и предоставят гражданским безопасный проход.

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