За гуманитарное прекращение огня проголосовали 12 среди 15 членов Совбеза ООН. В США объяснили свое вето недостатками резолюции.
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Позиция США
Посол США Линда Томас-Гринфилд заявила, что у резолюции нет ни слова о праве Израиля на самооборону.
Она напомнила, что это право закреплено в статье 51 Устава ООН. И о нем говорится во всех других подобных резолюциях по террористическим атакам.
В то же время Томас-Гринфилд уточнила, что, несмотря на свое вето, США и дальше будет сотрудничать с членами Совета для совместного урегулирования кризиса.
Как голосовали другие страны
Среди 15 членов Совбеза ООН еще две страны не использовали свои голоса. Это Россия и Великобритания.
Россияне в свою очередь настаивали на двух поправках к резолюции. Так, посол России Василий Небензя отметил, что нынешний проект резолюции "не содержит четкого призыва к прекращению огня". Кроме того, он заявил, что российские поправки предлагают прекратить атаки на гражданских лиц и инфраструктуру в секторе Газа, а также осудить блокаду со стороны Израиля.
Впрочем, поправки России Совбез ООН отклонил.
Британия, также воздержавшаяся от голосования, объяснила свою позицию. Так, ее представитель Барбара Вудворд заявила, что в тексте резолюции не упоминается за неотъемлемое право Израиля на самозащиту, а также игнорируется тот факт, что контролирующая Сектор Газы экстремистская группировка ХАМАС использует палестинских гражданских как живой щит.
"ХАМАС вошли в гражданские общины и сделали палестинский народ своими жертвами", – подчеркнула Вудворд.
Война между Израилем и ХАМАС: последние новости
- 17 октября вечером по больнице в секторе Газа ударила ракета. Боевики ХАМАСа немедленно обвинили в атаке ЦАХАЛ. В то же время в Израиле заявили, что планируют расследовать этот инцидент. Впоследствии премьер страны Нетаньяху заявил, что по больнице попали сами террористы – они неудачно запустили собственную ракету. В Армии обороны Израиля предоставили доказательства того, что по больнице ударили боевики "Исламского джахада".
- По данным ХАМАС, в больнице погибли не менее 500 гражданских.
- В то же время в Иордании, Палестине, Ираке и Турции. вспыхнули протесты в поддержку паленстицев.
- Джо Байден, прибывший 18 октября в Израиль, чтобы выразить поддержку Израилю, подчеркнул, что по данным Белого дома, ракету запустили именно боевики.
- В ООН в это время планируют расследовать этот инцидент. Генсек Антониу Гутерриш осудил атаку на больницу в секторе Газа. Он заявил, что понимает недовольство палестинцев, "56 лет находящихся под оккупацией", однако это не может оправдать террористические нападения ХАМАС на гражданских израильтян. В то же время, он выступил против "коллективного наказания палестинского народа".