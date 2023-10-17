Резолюція отримала п'ять голосів "за", чотири "проти" і шість "утрималися". США, Велика Британія і Франція проголосували "проти" через те, що в резолюції не було засудження ХАМАС за напади на Ізраїль. Для того, щоб проєкт був ухвалений, потрібно було дев'ять голосів "за".

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Росія намагалася протягнути антиізраїльську резолюцію

"Не засуджуючи ХАМАС, Росія надає прикриття терористичному угрупованню, яке жорстоко поводиться з невинним цивільним населенням. Це обурливо, це лицемірно і це не має виправдання", – заявила пані посол США Лінда Томас-Грінфілд, обґрунтовуючи голосування США.

Ми не можемо підтримати резолюцію, яка не засуджує терористичні атаки ХАМАС,

– заявила у своєму поясненні голосування пані посол Барбара Вудворд, постійний представник Великої Британії в ООН.

Постійний представник Франції в ООН Ніколя де Рів'єр заявив, що в російському проєкті резолюції "не вистачає кількох важливих елементів", і натомість закликав Раду "об'єднатися навколо проєкту, запропонованого бразильським головуванням, і погодитися засудити цей терористичний напад, забезпечити гуманітарну допомогу і захистити цивільне населення Гази".

Посол Росії в ООН Васілій Небензя цинічно заявив, що резолюція нібито не була ухвалена через егоїстичні наміри західного блоку.

"Рада Безпеки ООН в черговий раз стала заручником прагнень західних країн, не прийнявши проєкт резолюції Російської Федерації по Близькому Сходу", – заявив Небензя.

Раніше Москва вже критикувала дії Ізраїлю і закликала до припинення вогню.

Ухвалення бразильського проєкту також під питанням. Бразильський проєкт резолюції закликає до "гуманітарної паузи", засуджує насильство, військові дії проти цивільного населення та акти тероризму, але засуджує також "огидні терористичні атаки ХАМАС".

Водночас у бразильській пропозиції міститься заклик до Ізраїлю, який не названий прямо, скасувати вимогу евакуації цивільного населення з північної частини Сектору Гази.

Росія підтримує терористів ХАМАС