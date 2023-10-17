Резолюция получила пять голосов "за", четыре "против" и шесть "воздержались". США, Великобритания и Франция проголосовали "против" из-за того, что в резолюции не было осуждения ХАМАС за нападения на Израиль. Для того чтобы проект был принят, нужно было девять голосов "за".

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Россия пыталась протянуть антиизраильскую резолюцию

"Не осуждая ХАМАС, Россия предоставляет прикрытие террористической группировке, которая жестоко обращается с невинным гражданским населением. Это возмутительно, это лицемерно и это не имеет оправдания", – заявила посол США Линда Томас-Гринфилд, обосновывая голосование США.

Мы не можем поддержать резолюцию, не осуждающую террористические атаки ХАМАС,

– заявила в своем объяснении голосования посол Барбара Вудворд, постоянный представитель Великобритании в ООН.

Постоянный представитель Франции в ООН Николя де Ривьер заявил, что в российском проекте резолюции "не хватает нескольких важных элементов", и призвал Совет "объединиться вокруг проекта, предложенного бразильским председательством, и согласиться осудить это террористическое нападение, обеспечить гуманитарную помощь и защитить гражданское население Газы".

Посол России в ООН Василий Небензя цинично заявил, что резолюция якобы не была принята из-за эгоистических намерений западного блока.

"Совет Безопасности ООН в очередной раз стал заложником стремлений западных стран, не приняв проект резолюции Российской Федерации по Ближнему Востоку", – заявил Небензя.

Ранее Москва уже критиковала действия Израиля и призвала к прекращению огня.

Принятие бразильского проекта также под вопросом. Бразильский проект резолюции призывает к "гуманитарной паузе", осуждает насилие, военные действия против гражданского населения и акты терроризма, но осуждает также "отвратительные террористические атаки ХАМАС".

В то же время в бразильском предложении содержится призыв к Израилю, который не назван прямо, отменить требование эвакуации гражданского населения из северной части Сектора Газа.

Россия поддерживает террористов ХАМАС