Володимир Зеленський висловив африканським журналістам усе, що він думає про Владіміра Путіна. Також він пояснив офіційну позицію щодо перемовин з цим тираном.

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Що Зеленський сказав про Путіна

Президент нагадав, що російський диктатор замовив його вбивство. Також Путін замовив вбивства оточення українського лідера та його сім'ї. Ватажок країни-агресорки ставив нашій державі ультиматуми та пом'якшував їх, коли йому не вдалося захопити Київ та всю Україну. Водночас українська сторона закликала його припинити це робити та перейти до конструктивного діалогу.

Всі були готові сприймати, що закінчення війни повинно бути при повазі до нашого суверенітету, але все одно у форматі дипломатії. А тоді ми зайшли в Бучу та знайшли масові поховання. Просто люди із зав'язаними руками, ногами. Насильницькі смерті, закатовані, масові могили. Хто готовий говорити з цим маніяком?

– сказав український президент.

Зеленський нагадав, що тоді Україна сказала, що прийде час і повномасштабна війна, яку розв'язала Росія, все одно закінчиться дипломатично. Але з Путіним Київ говорити не буде, адже "у нього руки по лікоть в крові, йому все одно".

За його словами, в кожному деокупованому населеному пункті, без виключення, були знайдені масові поховання закатованих росіянами українців. І з кожним кроком все менше ставало партнерів, які б закликали Україну до перемовин з Путіним. Адже все більше людей усвідомлювали те, що він не президент, а садист.

Президент пояснив, чому порівнює Путіна з Гітлером

Український лідер нагадав, як Росія, що нібито висловлювала готовність до діалогу, захопила ЗАЕС та взимку відключила нашу країну від світла. За його словами, до повномасштабного російського вторгнення останній блекаут на цьому континенті був при Адольфі Гітлері.

На питання, як можна порівнювати Путіна з Гітлером, Зеленський відповів, що російський диктатор робить те саме, що зробив німецький фюрер. Він додав, що Росія вдерлася у нашу державу тими самими шляхами, що використовувала нацистська Німеччина при окупації України.

Ще український лідер як приклад навів нещодавній вихід Росії з зернової угоди, від якої залежить продовольча ситуація в деяких африканських країнах. Зеленський поставив риторичне питання, для чого Путін блокує експорт зерна з України. Він назвав президента держави-терориста фашистом.

Інтерв'ю українського лідера представникам африканських ЗМІ: відео Володимира Зеленського

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