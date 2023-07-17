Глава держави розповів, що скерував офіційні листи президенту Туреччини Реджепу Ердогану і Генсеку ООН Антоніу Гутеррешу з пропозицією продовжити роботу Чорноморської зернової ініціативи або її аналога у тристоронньому форматі, повідомляє 24 Канал.

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Росіяни знову обстріляли українські міста

Президент розповів, що провів сьогодні селектор.

Ґрунтовні доповіді. Фронт, безпека, постачання снарядів. Командувачі, керівник СБУ, керівники розвідки – ГУР та зовнішньої розвідки. Міністр внутрішніх справ, Міноборони. Детально й щоденно робимо все, щоб наші воїни мали все необхідне для активних дій,

– заявив український лідер.

Окрім цього, він подякував кожному українському рятувальнику, поліцейському, волонтеру та лікарю, хто рятує людей після російських обстрілів.

"Сьогоднішні удари терористів по Сумщині, по Харківщині, по Донбасу, по Херсонщині, по Запоріжжю точно не залишаться без відповіді від наших воїнів", – наголосив Зеленський.

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