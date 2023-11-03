Про це 24 Каналу розповів російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський, проаналізувавши неоднозначний матеріал Саймона Шустера про війну в Україні. Загалом він відображає настрої лівого крила Демократичної партії, які чітко не демонструють свою позицію в Сенаті.

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Журналіст почав вкидати низку суперечливих тез. А основна з них – Сполучені Штати втрачають інтерес в Україні. Це – неправда.

Він розповідає, що Захід втрачає інтерес до України… Україна ніколи не користувалася такою підтримкою всередині байденівської адміністрації як сьогодні. Брехлива стаття, яка направлена на те, щоб спричинити панічні настрої в Україні. А у 2014 році цей автор тішився, що Росія анексувала Крим,

– розповів Піонтковський.

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Кремль хоче переговорів

Як наголосив Піонтковський, Кремль посилено працює над тим, щоб схиляти Україну до переговорів. Зараз було чотири сигнали, які поширив режим. Перший вкинули через самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка, який знову почав говорити за потребу переговорів.

Також Путін несподівано зустрівся з "опозиціонером" Григорієм Явлінським, де вони говорили про потребу припинення вогню на війні в Україні. Також тоді ж міністр оборони Сєргєй Шойгу розповідав в Китаї про те, щоб вже настали умови для початку переговорів про "поствоєнну ситуацію в Україні".

Четвертий момент. Опублікували опитування "Левади-Центра". А зрозуміло, що в Росії нічого не з'являється без дозволу Кремля. Там розповідали, що 70% населення Росії підтримало б Путіна, якби він зупинив війну,

– зауважив Піонтковський.

Війна в Україні: коротко