Об этом 24 Каналу рассказал российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский, проанализировав неоднозначный материал Саймона Шустера о войне в Украине. В общем, он отражает настроения левого крыла Демократической партии, которые четко не демонстрируют свою позицию в Сенате.

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Журналист начал вбрасывать ряд противоречивых тезисов. А основной из них – Соединенные Штаты теряют интерес в Украине. Это – неправда.

Он рассказывает, что Запад теряет интерес к Украине... Украина никогда не пользовалась такой поддержкой внутри байденовской администрации, как сегодня. Лживая статья, направленная на то, чтобы вызвать панические настроения в Украине. А в 2014 году этот автор радовался, что Россия аннексировала Крым,

– рассказал Пионтковский.

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Кремль хочет переговоров

Как подчеркнул Пионтковский, Кремль усиленно работает над тем, чтобы склонять Украину к переговорам. Сейчас было четыре сигнала, которые распространил режим. Первый был брошен через самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко, который вновь начал говорить о необходимости переговоров.

Также Путин неожиданно встретился с "оппозиционером" Григорием Явлинским, где они говорили о необходимости прекращения огня на войне в Украине. Также тогда же министр обороны Сергей Шойгу рассказывал в Китае о том, чтобы уже наступили условия для начала переговоров о "поствоенной ситуации в Украине".

Четвертый момент. Опубликовали опрос "Левады-Центра". А ведь понятно, что в России ничего не появляется без разрешения Кремля. Там рассказывали, что 70% населения России поддержало бы Путина, если бы он остановил войну.

– заметил Пионтковский.

Война в Украине: коротко