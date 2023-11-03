Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия атаки. Он пообещал врагу мощный ответ и заверил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы будут ужесточены.
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"Будем отвечать"
Этой ночью было около сорока "Шахедов". Более половины – сбито. Президент поблагодарил украинских воинов за каждое избиение.
Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!,
– подчеркнул Владимир Зеленский.
Он также уточнил, что ночью защитники неба работали на территории десяти областей: Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской.
"Благодарю всех за внимательность! К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", – говорится в сообщении президента.
Главное о ночной атаке: последствия
- Ночью российские оккупанты запустили на территорию Украины четыре десятка беспилотников, а также управляемую авиационную ракету Х-59.
- К утру командование Воздушных Сил отчиталось об уничтожении 24 дронов и ракеты.
- Значительную часть дронов враг направил на Львовщину, в частности, по данным ОВА, речь идет о 16 "Шахедов". В результате атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры на территории области.
- Также есть попадание по технической территории инфраструктурного объекта в Одесской области. А в Ивано-Франковской области враг атаковал военный объект.