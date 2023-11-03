Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, комментируя последствия атаки. Он пообещал врагу мощный ответ и заверил, что силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы будут ужесточены.

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"Будем отвечать"

Этой ночью было около сорока "Шахедов". Более половины – сбито. Президент поблагодарил украинских воинов за каждое избиение.

Осознаем, что с приближением зимы российские террористы будут пытаться наносить больше вреда. Будем отвечать врагу. Мощно!,

– подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также уточнил, что ночью защитники неба работали на территории десяти областей: Харьковской, Запорожской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Киевской, Кировоградской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской.

"Благодарю всех за внимательность! К сожалению, были и попадания. Предварительно – без жертв. Последствия ликвидируются. Харьков… Львовщина, Франковщина. Усиливаем ПВО. Усиливаем мобильные огневые группы", – говорится в сообщении президента.

Главное о ночной атаке: последствия