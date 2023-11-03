Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук. По его словам, ночь на 3 ноября в Одессе прошла относительно спокойно, однако в будущем угрозы от обстрелов будут нарастать.

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Что известно об обстрелах Одесщины

Еще вечером враг пытался атаковать Одессу ракетами "Оникс" с территории оккупированного Крыма, однако они потеряли боевую способность и не долетели до города.

"Что же касается обстрелов ночью, то силам противовоздушной обороны удалось уничтожить 2 "Шахеда". Несмотря на это произошло попадание в инфраструктурный объект, однако пострадавших нет, а разрушения на предприятии не являются критическими", – отметил спикер.

В то же время, несмотря на относительно положительный результат работы ПВО для Одесщины, нельзя не заметить, что агрессор начал наращивать интенсивность обстрелов. Учитывая это, Братчук предположил, что нужно готовиться к повышению интенсивности ударов, потому что враг атакует Одессу не только ночью, но и среди бела дня.

Сергей Братчук об атаке врага на Одессу: смотрите видео

Куда еще запускали "Шахеды" россияне