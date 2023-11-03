Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ніч на 3 листопада в Одесі минула відносно спокійно, однак у майбутньому загрози від обстрілів наростатимуть.
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Що відомо про обстріли Одещини
Ще ввечері ворог намагався атакувати Одесу ракетами "Онікс" з території окупованого Криму, однак вони втратили бойову спроможність і не долетіли до міста.
"Що ж до обстрілів вночі, то силам протиповітряної оборони вдалося знищити 2 "Шахеди", На жаль, попри це сталось влучання в інфраструктурний об'єкт, однак постраждалих немає, а руйнування для підприємства не є критичними", – зазначив речник.
Водночас попри відносно позитивний результат роботи ППО для Одещини, не можливо не помітити, що агресор почав нарощувати інтенсивність обстрілів. З огляду на це Братчук припустив, що треба готуватися до підвищення інтенсивності ударів, тому що ворог атакує Одесу не лише вночі, а й серед білого дня.
Сергій Братчук про атаку ворога на Одесу: дивіться відео
Куди ще запускали "Шахеди" росіяни
- Досить неспокійною ніч на 3 листопада була на Львівщині, в небо якої залетіло 16 дронів-камікадзе. Більшість із них вдалося збити, однак 5 незбитих дронів усе ж змогли уразити об'єкти критичної інфраструктури.
- Також масованої атаки "Шахедами" цієї ночі зазнала Харківщина. 10 запущених росіянами дронів спричинили 5 пожеж, уразивши житловий будинок, адмінбудівлю, СТО та швейний цех, а також – знищивши 2 поверхи навчального закладу. Попередньої інформації про загиблих чи поранених немає.
- Відомо, що за попередню добу ворог запустив на територію України 38 "Шахедів". Окрім вже названих міст, окупанти намагалися поцілити в Івано-Франківськ та у міста центральної та південної України.