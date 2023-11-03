Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук. За його словами, ніч на 3 листопада в Одесі минула відносно спокійно, однак у майбутньому загрози від обстрілів наростатимуть.

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Що відомо про обстріли Одещини

Ще ввечері ворог намагався атакувати Одесу ракетами "Онікс" з території окупованого Криму, однак вони втратили бойову спроможність і не долетіли до міста.

"Що ж до обстрілів вночі, то силам протиповітряної оборони вдалося знищити 2 "Шахеди", На жаль, попри це сталось влучання в інфраструктурний об'єкт, однак постраждалих немає, а руйнування для підприємства не є критичними", – зазначив речник.

Водночас попри відносно позитивний результат роботи ППО для Одещини, не можливо не помітити, що агресор почав нарощувати інтенсивність обстрілів. З огляду на це Братчук припустив, що треба готуватися до підвищення інтенсивності ударів, тому що ворог атакує Одесу не лише вночі, а й серед білого дня.

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