Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в эксклюзивном интервью 24 Каналу заметил, что враг может накапливать ракеты, чтобы нанести удары в критически важные дни. Кроме того, он подчеркнул, что Россия должна понимать, что эта зима станет для нее симметричной.

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Напомним, что в первой части интервью мы писали, что нужно Украине для перехода в другую стадию войны. Больше об этом, возможны ли президентские выборы во время войны и проверка Минобороны – читайте по ссылке.

Действительно ли сын Пригожина возглавил вагнеровцев

Не так давно появилось сообщение, что вошедшую в росгвардию ЧВК "Вагнера" возглавил сын Пригожина – Павел. Будет ли у этой истории продолжение и пойдет ли Павел мстить за отца?

Это фикция. Никто ничего не передавал сыну Пригожина, потому что он не харизматичный, не авторитет, ничего не может и не будет контролировать. Ему отдали определенные активы, чтобы он что-то зарабатывал и так далее, но это не ЧВК "Вагнера".

Мы уже разбирали, что в России есть ключевой куратор ЧВК "Вагнера" – Виктор Золотов, который является руководителем росгвардии. Безусловно, все важнейшие персоны из ЧВК, командиры разных уровней подписывают индивидуальные контракты с росгвардией, возглавляют там соответствующие направления и так далее. Но никто больше не разрешит реанимировать организацию.

Я не вижу, кто бы мог ее возглавить с учетом того, что нужно иметь определенную харизму, которая была у Дмитрия Уткина – с точки зрения логистики, и у Евгения Пригожина – с точки зрения публичности.

Никакой сын Пригожина на это не претендует. Он достаточно примитивный человек, мы с вами это видим. Поэтому ЧВК "Вагнера" – это исключительно информационная страшилка, которую используют определенные лояльные мертвому Пригожину военкоры. Они хотят увеличить ценность "бренда" или удержать этот "бренд" от эрозии.

Ключевые командиры подписывают индивидуальные контракты с росгвардией. Параллельно с этим росгвардия получает спецотряды, дополнительную тяжелую технику. Безусловно, теперь это будет "вторая армия в России", потому что Путин не видит особой лояльности со стороны не "паркетных", а полевых генералов, непосредственно находящихся в зоне войны.

Путин был напуган тем, что происходило в июне 2023 года, во время неудачного мятежа Пригожина. Сегодня Путин ищет возможность обезопасить себя от повторения таких ситуаций, но он этого не сделает. Соответственно схожие ситуации в России мы с вами достаточно быстро снова увидим.

Сейчас идет определенный торг за то, кто получит африканские активы ЧВК "Вагнера", кто будет их контролировать. Торг идет между частично ФСБ, Главным управлением разведки, которое там доминирует, и опять же росгвардией. Она хочет получить медийную, технологическую, военную и ресурсную составляющую. Этот торг может вылиться в определенные внутренние конфликты.

Россия не будет идти по пути создания полностью автономных частных военных корпораций. Она будет идти по формату создания таких псевдочастных военных компаний, как "Редут" или "Шторм-Z" и т.д. То есть они тотально это будут патрулировать, не давать им возможность зарабатывать самостоятельно деньги, получать какие-то огромные объемы бюджетных средств.

Поэтому нужно спокойно относиться, эта информация не имеет никакого полноценного смысла.

Полное интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Сколько еще Россия может потратить на войну

Россия уже потратила на войну в Украине или на ракетные удары по Украине около 23 миллиардов долларов. В то же время, в Украине время от времени происходят протесты, чтобы деньги, которые распределялись на брусчатку и тому подобное, передавать на военное дело. Ведь помощь Украине от партнеров под вопросом. Ко второму чтению бюджета должны быть подготовлены соответствующие поправки.

Однако насколько это действительно возможно сделать, зная, что выделяемые нам деньги направляются на конкретные сферы деятельности в Украине?

Сначала о бюджетах России. Для России деньги – ничто, понты – все. Они будут тратить все, что у них есть, независимо ни от чего, ведь хотят доказать, что имеют право убивать людей в других странах. И чтобы за ними это право закрепили и позволили дальше это делать.

И потому они не будут считать, сколько потратили на ракетный или дроновый обстрел, сколько они платят денег своим "двухсотым" и "трехсотым". Даже могут им вообще не платить.

В контексте разговора о России среди требований, выдвигаемых республиканцами, достаточно интересная позиция относительно блокирования возможности России продавать сырье, прежде всего нефть и зерно – в полном объеме.

И это очень хорошо. Я всегда настаиваю на том, что нужно вводить определенный юридический статус для России для тех стран, которые через частные компании будут что-то закупать. Чтобы были наложены санкции на эти компании.

Для России сегодня не вопрос в деньгах, а вопрос, с одной стороны, в возможности обходить санкции, а с другой – это понты, которые они хотят реализовать в Украине. И поэтому мы должны спокойно относиться к бюджетным расходам, которые они несут.

О закупке брусчатки вместо помощи ВСУ

Относительно Украины. Сначала нужно четко расставить акценты: это нонсенс сегодня тратить деньги на невоенные нужды, исходя из того, что ты являешься местным органом власти и у тебя в рамках децентрализации есть право использовать эти средства.

Это не центральная власть оперирует этими деньгами. Мы же для этого и вводили децентрализацию, чтобы на местном уровне использовали деньги исходя из нужд местного населения. И это они принимают непосредственно решение.

Власти пытаются найти возможность, чтобы с помощью определенных законодательных инициатив урегулировать это. Но все это зависит от того, как на местах, особенно далеко от линии фронта, понимают, что сегодня в приоритете.

Для меня сегодня в приоритете конкретное финансирование исключительно необходимых вопросов относительно функциональности на достаточном уровне тех или иных населенных пунктов. Остальное нужно тратить на дополнительные закупки для армии – прямо или косвенно.

Поэтому изменения будут внесены, но еще подчеркиваю, что это местный уровень принятия решения. Если брусчатку хотят закупить – это местный уровень принятия решения. Мы против этого – об этом уже неоднократно говорилось. Надо иначе расставлять приоритеты.

Что касается помощи наших партнеров. Да, они финансируют определенные социальные программы, передают оружие – это одно направление. Все, что касается стабилизации финансовой, они передают эти деньги исключительно под конкретные социальные программы.

Партнеры будут продолжать это делать, потому что прекрасно понимают, что экономика Украины не будет восстановлена в полном объеме во время войны.

А что делать людям, которых возмущает эта ситуация? Они вышли, сказали свое слово, а их не услышали местные власти. Что им делать дальше?

Продолжать давить на местные власти. Так работает демократия. Это суперлюди, которые совершенно осознают, что сегодня происходит в Украине. Они для себя четко определили приоритетность – оптимальная приоритетность. И они должны оказывать давление на местные органы власти, спокойно объяснять. Хотя протесты имеют эмоциональную составляющую.

Они должны объяснять местным органам власти, что есть необходимые затраты, чтобы функционировал тот или иной населенный пункт. А есть затраты, которые не нужны на данном этапе развития. Можно эти затраты перенести на после войны.

Они должны давить, потому что децентрализация дает им право активно это делать – писать об этом, говорить, снимать видео и т.д. И это верная модель поведения в демократических странах.

Почему саммит Китай – США важен для всего мира

В скором времени состоится саммит США – Китай. И китайские официальные карты снова немного изменились, в частности Китай почему-то удалил из них Израиль в онлайн-сервисе "Карта мира". Изменились снова, потому что недавно на картах в Китае на части сибирских территорий были изменены топонимы российских населенных пунктов на исторические названия. И что таким образом хочет сказать всему миру Глобальный Юг, возглавляемый Китаем?

Ничего не хочет сказать, это стандартная такая информационная игра. Есть другая очень важная составляющая по саммиту США и Китая. Мы с вами видим рождение другого типа глобальной политической архитектуры, где уже не будет России в том виде, в каком она была раньше.



Си Цзиньпин и Джо Байден/EPA

Раньше говорили, что США и Россия должны между собой о чем-то договариваться. Мы помним встречу в июне 2021 года в Швейцарии между руководителями России и США.

На сегодняшний день, если такой саммит будет проведен, безусловно, он не даст существенных результатов, но очень важно, чтобы были уже определенные результаты. И сам факт такого саммита четко говорит о том, что мир подвергнется фундаментальной трансформации, где будут доминировать другие страны.

В первую очередь для нас важно, чтобы доминировал глава демократического лагеря – это США. Для Глобального Юга важно, чтобы доминировал Китай. И, безусловно, они будут разрабатывать другие правила глобального поведения.

Очень важно, чтобы и для США, и для Китая было понятно, что Россия является страной, которая в любом случае будет все это разрушать. В частности, договоренности между Китаем и США.

Почему? Потому что Россия заинтересована в существовании нестабильного мира. В рамках этого нестабильного мира всегда можно участвовать в провокациях и за них не отвечать. Потому что нет инструментов давления на тебя, если нарушаешь эти правила.

Россия хочет построить такой мир, где будут нестабильность и постоянные конфликты. Почему для России это выгодно? Потому что Россия – отсталая страна. Она уже не успевает за развитой цивилизацией. Хотя она долгое время выдавала себя за страну, стоящую на уровне Европейского Союза. Но она не успевает и хочет, чтобы все не успевали и выглядели так же, как Россия. Для этого нужно сломать правила поведения, гарантирующие определенную стабильность.

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И если саммит будет удачным, то все страны, и прежде всего Глобального Юга, окончательно поймут, что сегодня у нас есть другая конфигурация, в которой есть две глобальные страны – США и Китай, и где нет России. Это очень важно для глобальных политических элит.

Также США и Китай будут обсуждать в том числе и тему контроля над ядерным оружием. Впервые со времен президентства Барака Обамы главы США и Китая эту дискуссию возобновят. Это связано также с ядерными испытаниями, которые периодически устраивает Россия. Что-то для нее новое может быть? Или могут быть приняты новые правила? И будет ли на них реагировать Россия?

Правило у нас и сегодня существует – это договор о ядерном сдерживании, Договор о нераспространении ядерного оружия. И договор, который сегодня Россия расторгла – о запрете ядерных испытаний. Это все существует. Готова ли будет Россия придерживаться? Нет, Россия не готова ни к чему. Она готова проиграть или выиграть войну.

Если будут приняты обновленные правила ядерной безопасности, то желательно было бы объяснять России, с какими последствиями она столкнется, если будет продолжать свой ядерный шантаж.

Это очень важно, потому что Россия прибегает не только к шантажу с использованием ядерного оружия, но и с использованием, например, мирного атома, который есть на АЭС, и наносит дроновые удары даже по ним.

Важно, чтобы эту тему проговорили. Даже декларативное упоминание о том, что у нас есть инструменты ядерного сдерживания, достаточно, чтобы четко зафиксировать для всех других стран – Россия творит своеволие.

Нам нужно, чтобы постоянно фиксировали на разных площадках факт произвола России. Поскольку все тогда постепенно поймут, что пока такая страна существует, нельзя планировать ничего. А если нельзя ничего планировать, то какой смысл все строить, вкладывать деньги, строить экономики, обсуждать климатические факторы.

В этом смысле любые темы, обсуждаемые на уровне США и Китая, крайне важны, чтобы зафиксировать новый тип глобально-политического процесса, новый тип глобального политического порядка, новых игроков, где нет России.

Кроме того, отдельно проговорено будет, что Россия нарушает эти ключевые основополагающие договоренности, поэтому давайте все будем постепенно отворачиваться от России, чтобы она действительно стала полноценным изгоем.

Зима будет симметричной для России

Спрошу вас о готовности Украины к этой зиме. Даже президент записал видеообращение, что пытаемся максимально сконцентрировать ПВО в Украине, чтобы защитить наше небо, но украинцам следует спускаться в бомбоубежища.

Совершенно солидарен с президентом. Он четко говорит, что сегодня у нас другая ситуация с тем или иным количеством противоракетных оборонных средств. Сегодня мы иначе понимаем, каким образом можно обеспечить физическую защиту тех или иных объектов.

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Но между тем, Россия использует разное оружие, в частности оружие, которое не является высокоточным. И потому, когда работают сирены, нужно использовать любую возможность спуститься в бомбоубежище.

Также посмотрим на энергетическую систему. У нас есть огромный опыт, наши специалисты понимают, что нужно делать, чтобы не было разрывов, блэкаутов. Это не значит, что каких-то эксцессов не может быть. Это значит, что мы гораздо больше готовы к этому сезону, потому что понимаем, что будет делать Россия, и какие у нас есть ресурсы, чтобы защититься.

Однако хочу подчеркнуть, и об этом говорил президент: в этом сезоне Россия должна понять, что это будет игра с двусторонним движением. Не только энергетика Украины будет страдать, если нужно, то будет симметрично страдать и российская энергетика.

Это не значит, что мы будем это делать, но мы понимаем, что в России уже есть альтернативные российские граждане, которые четко смогут показать россиянам, что такое жить в XXI веке без тепла и отопления.

Почему оккупанты до сих пор не прибегли к массированным атакам

Пока нет массированных ракетных обстрелов. Мы понимаем, что они накапливают ракеты?

Да, мы понимаем, что они собирают ракеты. Надо просто понимать, что Россия – одна из самых мерзких стран, которые сегодня существуют, с геноцидным компонентом во внешней политике.

Она накапливает ресурс, чтобы в самое трудное зимнее время использовать его весь, которого сегодня есть определенное ограничение. Это, кстати, довольно неплохо, поскольку если в прошлом году россияне с 15 октября уже постоянно использовали ракеты в большом количестве, то сегодня они их применяют с осторожностью.

Это говорит об определенной ресурсной истощенности России. Это не значит, что они не будут этого делать. Они, еще раз подчеркиваю (будут это делать – 24 Канал) в критически важные дни.