Политолог Андрей Вигиринский рассказал 24 Каналу, что в СМИ могут появляться разные сообщения, однако украинцам нужно считаться только с позициею официальных лиц. Следовательно, всем должно быть хорошо известно, что наша власть отрицает какие-либо переговоры со страной-агрессором.

Читайте также Россия проталкивает тему переговоров: как Кремль пытается давить

Возможны ли переговоры между странами

На ситуацию с переговорами оказывают влияние разные факторы, из-за которых позиция Украины может изменяться. Также не стоит забывать о факте проведения переговоров между представителями России и Украины в рамках зернового соглашения или коммуникации наших омбудсменов или разведчиков по обмену пленными.

Может существовать не только формат переговоров на уровне президентов. Переговоры возможны, но это точно будут не переговоры лидеров стран, потому что у обеих сторон есть отвергающая их позиция.

– рассказал политолог.

Владимир Путин мотивирует свое нежелание договариваться тем, что Киев якобы подвластен Западу. Поэтому он готов к переговорам с другими странами, якобы определяющими политику Украины.

В свою очередь наше государство еще в 2022 году приняло документ, в котором отмечено, что переговоры с Путиным – невозможны. Следовательно, ни одна из стран не демонстрирует желания переговоров в формате, что касается лидеров, но не нужно забывать, что есть представители правительства, парламента, разные переговорщики, поэтому определенный уровень коммуникации можно допускать.

Вигиринский предположил, возможны ли переговоры между Украиной и Россией: смотрите видео

Какие условия для этого нужны

Президент Украины четко заявил, что не будет говорить с Путиным, но официальная позиция может меняться, в том числе под влиянием наших партнеров.

Мы не увидим за столом переговоров Путина и Зеленского – это очевидно. Но говорится о сегодне. Это отвечает нынешним позициям стран. В других условиях, другой ситуации на фронте, уровне поддержки – не факт, что позиция останется неизменной,

– заметил Андрей Вигиринский.

Сегодня Украина испытывает информационное давление со стороны международной прессы, которого не было раньше. Похожая ситуация в вопросе поставки оружия и финансов, поскольку объем финансирования пока не определено и, вероятно, будет меньше, чем в текущем году.

Когда мы говорим о формировании переговорной позиции, то должны исходить из тех средств, которые у нас есть. А их становится несколько меньше,

– подчеркнул Вигиринский.

Для части нашего общества большим шоком стали откровения Валерия Залужного, условно использовавшего понятие "тупик". Именно "тупик", по мнению политолога, при уменьшении поставок вооружения и финансирования, может перейти в пессимистический вариант для Украины. Например, когда наши наступательные действия при отсутствии амуниции, оружия, человеческих ресурсов будут становиться слабее.

"Нам нравится позиция – никаких переговоров, пока есть Путин, но она должна быть чем-то подкреплена. Наше руководство в публичной риторике пока остается адептами неизменной концепции", – подытожил политолог.

Переговоры Украины и России: актуальные новости