Скандальну заяву Маск видав у подкасті Лекса Фрідмана. Мільярдер відповів на питання, чи потрібно починати перемовини між Україною та Росією, пише 24 Канал.

Дивіться також Neuralink Ілона Маска планує вживити мозкові імпланти 11 пацієнтам: яка ціна операції

Маск зробив скандальну заяву про перемовини між Києвом та Москвою

Зеленському не треба відправляти на смерть у цій війні цвіт української нації. Я думаю, що він повинен особисто зустрітися з Путіним,

– заявив Маск.

Мільярдер також вирішив "поспівчувати" російським окупантам, як і українським захисникам.

"Вони не просилися на передову, вони просто змушені там бути. Я думаю, що більшість із них не мають ненависті до іншої сторони. Сюди пасує стара приказка часів Першої світової війни: "Молоді хлопці, які не знають один одного, вбивають один одного від імені старих чоловіків, які знають один одного. Який у цьому сенс?", – сказав Маск.

Важливо Чи могли росіяни "купити" Ілона Маска: політолог пояснив причину скандальних заяв

Останні заяви про ймовірність перемовин з Росією