Скандальну заяву Маск видав у подкасті Лекса Фрідмана. Мільярдер відповів на питання, чи потрібно починати перемовини між Україною та Росією, пише 24 Канал.
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Маск зробив скандальну заяву про перемовини між Києвом та Москвою
Зеленському не треба відправляти на смерть у цій війні цвіт української нації. Я думаю, що він повинен особисто зустрітися з Путіним,
– заявив Маск.
Мільярдер також вирішив "поспівчувати" російським окупантам, як і українським захисникам.
"Вони не просилися на передову, вони просто змушені там бути. Я думаю, що більшість із них не мають ненависті до іншої сторони. Сюди пасує стара приказка часів Першої світової війни: "Молоді хлопці, які не знають один одного, вбивають один одного від імені старих чоловіків, які знають один одного. Який у цьому сенс?", – сказав Маск.
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Останні заяви про ймовірність перемовин з Росією
- Володимир Зеленський нещодавно коментував чутки про можливість перемовин з Росією. Президент України заявив, що на нього ніхто не тисне щодо перемовин та ніхто не змушує говорити з Росією.
- У США також заперечили ймовірність перемовин з Кремлем. Заступник речника Держдепартаменту США Ведант Патель запевнив, що будь-які питання мирних переговорів не можуть обговорювати без України.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що за президенства Володимира Зеленського ніякого "Мінська-3" не буде. Тобто переговори з Росією не обговорюються в жодному форматі. Посадовець також зазначив, що тему щодо переговорів систематично "підкидують" самі росіяни. На жаль, її підхоплюють закордонні та навіть українські ЗМІ.