Отримавши дозвіл на проведення клінічних випробувань, компанія Neuralink готова прооперувати 11 пацієнтів вже наступного року, повідомляє 24 Канал. Прискорений процес схвалення, якому сприяли поступки з боку FDA, дозволяє компанії приступити до наступних операцій без звичайного річного періоду спостереження за першим пацієнтом.

А тим часом Neuralink шукає добровольців для випробувань мозкових імплантатів

Скільки коштує операція

Орієнтовна вартість кожної операції Neuralink становить 10 500 доларів, при цьому очікується, що страхові компанії покриють 40 000 доларів на одного пацієнта. Попри численні запити, на першому етапі експерименту буде відібрано лише 11 добровольців віком до 40 років, які страждають на параліч як верхніх, так і нижніх кінцівок.

Як проходитиме операція

Хірургічна процедура передбачає, що медичний робот, розроблений компанією Neuralink, зробить точну імплантацію 16 тонких шлейфів з полімерним покриттям в кору головного мозку .

. Ці шлейфи з'єднуються з електродами, кожен з яких тонший за людську волосину, що полегшує зв'язок між мозком і міні-комп'ютером, встановленим у черепі пацієнта.

Очікується, що вся операція, автоматизована для точності, займе приблизно дві з половиною години, хоча сама компанія прагне у майбутньому скоротити її до 15 хвилин.

Плани компанія

Neuralink має амбітні плани:

27 пристроїв у 2025 році,

пристроїв у 2025 році, 79 – у 2026 році,

– у 2026 році, до 2030 року планується вийти на рівень 22 204 операцій на рік.

З великого матеріалу Bloomberg стає зрозуміло, що очікуваний дохід компанії очікується у розмірі 100 мільйонів доларів на рік. Neuralink, яка залучила близько 600 мільйонів доларів на розвиток, також виробляє свої напівпровідникові компоненти і прагне уникнути будь-яких незручностей для пацієнтів, гарантуючи, що імплантат залишається холодним під час роботи.

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Виходячи за рамки початкових застосувань, Neuralink планує розробити окремий імплантат для спинного мозку, щоб відновити рухливість паралізованих людей. Мозковий імплантат фокусується на відновленні комунікації та управлінні біонічними протезами, а успішні експерименти на мавпах демонструють здатність керувати комп'ютерним курсором за допомогою сили думки.