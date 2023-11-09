Користувачам такий підхід не сподобався, тож у мережі можна знайти немало скарг на це. Дехто заявляє, що пропонувати користувачам 8 гігабайтів у 2023 році, а тим більше у MacBook Pro, як мінімум, некрасиво. Оновлення уніфікованої оперативної пам'яті з 8 до 16 гігабайтів на будь-якій з останніх моделей коштує 200 доларів США. Багато хто не хоче витрачатися на це додатково.

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Що каже Apple

Китайському інженеру з машинного навчання і блогеру Lin YilYi вдалося поговорити з віцепрезидентом Apple зі всесвітнього маркетингу продуктів Бобом Борчерсом і поставити йому про це питання. Після того, як розробник охарактеризував базовий MacBook Pro з M3 і 8 гігабайтами оперативної пам'яті як "основну проблему" для потенційних покупців, Борчерс дав розгорнуту відповідь:

"Порівняння нашої пам'яті з пам'яттю іншої системи насправді не еквівалентне, оскільки ми використовуємо пам'ять дуже ефективно, використовуємо стиснення пам'яті та пропонуємо уніфіковану архітектуру пам'яті.

Насправді 8 гігабайтів у MacBook Pro з M3 аналогічні 16 гігабайтам ОЗП в інших системах. Просто ми можемо використовувати його набагато ефективніше. Я б запросив людей прийти і спробувати зробити те, що вони хочуть, на своїх системах, і вони, я думаю, побачать неймовірну продуктивність. Якщо ви подивитеся на вихідні дані та можливості цих систем, то вони дійсно феноменальні. Я думаю, людям потрібно зазирнути за рамки специфікацій, вийти за рамки можливостей і прислухатися до професіоналів, таких як ви, які дійсно використовують наші системи", – сказав Борчерс.

Багато хто з цим не згоден, заявляючи, що на практиці 8 гігабайтів вистачає хіба що на перегляд сторінок в інтернеті та фільми. Але дійсно є багато сценаріїв, коли 8 і 16 гігабайтів оперативної пам'яті не дають значної різниці в продуктивності. Проте не варто забувати, що мова йде не про звичайний ноутбук для навчання чи "вбивання часу", а про модель класу Pro, яку купують задля завдань, що вимагають високої продуктивності.

Хай там як, але ноутбуки MacBook Pro вийшли лише два дні тому і поки що немає достатньої кількості оглядів та тестів у різних завданнях, щоб зробити якісь висновки про продуктивність базової моделі.