У чому проблема

Siri – голосовий асистент від Apple, який використовує генератор мовлення для того, щоб озвучувати текст. Він добре справляється з переважною більшістю звичних нам слів, але часом може давати збої на незнайомих, особливих словах, таких як імена та прізвища, яких немає в пам'яті програми. Щось схоже сталось і зі співачкою.

В українській мові ми пишемо її прізвище через букву "з" – Стрейзанд. Однак англійською мовою ім'я пишеться як "Barbra Streisand". Згідно з правилами, якщо буква "s" стоїть між голосними, то при вимовлянні вона звучить ближче до "z" – як у словах rise (raɪz), these (ðiːz), please (pliːz). Однак співачка, судячи з усього, віддає перевагу чути саме букву "s" у своєму прізвищі.

Моє ім'я не пишеться через "Z". Це "Strei-sand", як пісок на пляжі. Що може бути простіше?

– каже Барбра Стрейзанд.

На щастя, Кук був готовий розвіяти її занепокоєння і виправити ситуацію: "Тім Кук був таким милим. Він змусив Siri змінити вимову. Гадаю, це одна з переваг слави", – каже співачка, не уточнюючи, чи дзвонила вона прямо на особистий номер Кука, чи в офіс Apple з проханням покликати главу компанії до телефону. Якби ж клієнтська підтримка завжди була такою швидкою та доступною!

Інтерв'юер BBC Марк Саваж прямо під час запису зробив тест на вимову, запитавши Siri, хто співає пісню "Papa, Can You Hear Me?" – система відповіла саме так, як і бажала Барбра Стрейзанд.