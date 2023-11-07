Apple поступово зменшує залежність від постачальників, розвиваючи власні технології, які вона зможе використовувати для майбутніх пристроїв. Ми вже чули, що компанія працює над власними модемами, які дозволять відмовитись від продукції Qualcomm. Крім того, вона також працює над технологією мікросвітлодіодних дисплеїв, яка дебютує між 2025 і 2027 роками в Apple Watch. Тепер ми дізналися, що Apple планує розробити батареї наступного покоління, які можуть з'явитися в iPhone після 2025 року.

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Високоефективний акумулятор з новим складом

Як пишуть ЗМІ, Apple працює над новою технологією акумуляторів вже "кілька років", інвестуючи немалі гроші в розробку компонентів і переманивши до себе одного з керівників Samsung SDI. Серед таких – нові анодний і катодний матеріали. Підхід компанії в цьому та інших випадках "нагадуватиме перехід від Intel до власної серії чипів M".

Перш за все, новий акумулятор замінить поширений сьогодні графіт на кремній, що покращить загальну ємність акумулятора та скоротить час зарядки.

Про матеріал анода поки нічого невідомо, але він визначає продуктивність батареї, яка включає щільність, потужність і стабільність.

Катодний матеріал компанія розробляє із сумішшю нікелю, кобальту, марганцю та алюмінію, який повністю відрізняється від існуючого складу акумуляторів.

Для покращення характеристик батареї компанія також розглядає можливість використання вуглецевих нанотрубок.

Майбутня батарея буде в першу чергу призначена для iPhone. Однак, вона може бути розширена до iPad та інших продуктів, якщо продуктивність буде на достатньому рівні. Крім того, не варто забувати й про Vision Pro, який поставляється із зовнішнім джерелом живлення, забезпечуючи лише кілька годин автономної роботи. Якщо все вдасться, то компанія може додати більше годин за допомогою нової технології акумуляторів.

Мета полягає в тому, щоб розробити абсолютно нову батарею з нуля зі значними поліпшеннями в порівнянні з існуючими варіантами.