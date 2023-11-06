Перш за все стало відомо, що Apple планує перевести всю лінійку комп'ютерів Mac на технологію OLED. Судячи з частоти випуску нових Mac, займе це багато років, але компанія почне перехід із запуском iPad Pro у 2024 році. Згідно з дорожньою картою запуску продукту, також планується виробництво надвеликої версії iMac, яка матиме 42-дюймову OLED-панель.

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Кілька деталей про майбутні iMac

Apple ніколи не робила екрани більші, ніж 32 дюйми. Найбільшим її продуктом у цьому відношенні є Pro Display XDR. Найновіші моделі iMac отримали екрани розміром 24 дюйми.

Інсайдер з нікнеймом Revegnus, на рахунку якого вже дуже багато правдивих витоків інформації про техніку компанії, не каже, звідки отримав свої дані. Вони показують чергу, згідно якої компанія випускатиме свої пристрої з 2024 року до 2029-го:

Як можна побачити, 42-дюймовий iMac планується аж на 2029 рік.

Кількість одиниць, які випустить компанія, становить близько 500 000, що досить мало, порівняно з іншими моделями. Тож можна зробити висновок, що це буде нішевий продукт, орієнтований на заможних клієнтів за дуже високою ціною.

Жодних характеристик, крім OLED-екрану, не вказується. Зазначимо, що 42 дюйми – це трохи більше 106 сантиметрів.

Якщо порахувати роки та покоління процесорів, то можна припустити, що працюватиме великий iMac на чипі M9 найвищої комплектації.

Але не варто забувати, що все залежить від Apple. Ми знаємо багато випадків, вколи вона скасовувала той чи інший продукт. Наприклад, iMac Pro повинен був з'явитися незабаром після випуску iMac M1, але цього так і не сталося. До 2029 року може багато чого змінитися.

На графіку Revegnus є ще одна цікава деталь: перед 42-дюймовою версією iMac компанія може випустити моноблок на 32 дюйми у 2028 році. Їхня кількість також вказана на рівні 500 000 одиниць.