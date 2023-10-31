Минуло майже три роки після виходу iMac на M1, тож прийшов час його оновлювати. Нова версія отримала такий же 24-дюймовий екран з роздільною здатністю 4,5K та дизайн, подібний до попередньої моделі, але тепер працює на найновішому чипі, який робить комп'ютер швидшим та ефективнішим. Кольори лишилися без змін.

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Характеристики нового iMac на M3

Всі зміни, які пропонує компанія, прив'язані саме до процесора, тож зосередитись варто в першу чергу на ньому.

M3 базується на A17 Pro, який використовується в iPhone 15 Pro. Це перший чип Apple, розроблений для комп'ютерів Mac на основі 3-нанометрової архітектури. Apple заявляє, що M3 забезпечує значний прогрес у сфері графічних процесорів. M3, разом з A17 Pro, є першими процесорами Apple, які підтримують апаратне трасування променів.



iMac із чипом M3 / Фото Apple

Процесор M3 має продуктивність ядер на 30% вищу, ніж у M1, і на 15% вищу, ніж у M2.

Завдяки новій архітектурі чип також споживає менше енергії, ніж попередні, хоча і пропонує більшу продуктивність.

Базова модель має 8-ядерний процесор з 10-ядерним графічним процесором.

Одним із ключових нововведень стала підтримка форматів ProRes і ProRes RAW.

До того ж iMac отримали більш сучасні стандарти Wi-Fi 6e і Bluetooth 5.3.

Варто зазначити, що версій iMac з чипами M3 Pro або M3 Max немає.



iMac із чипом M3 / Фото Apple

Ціни

У базовій версії моноблоки поставляються з двома портами USB-C й урізаним чипом M3 з 8 ядрами ЦП і 8 графічними ядрами. Ціни на цю модель залишаються такими ж, як і раніше: від 1299 доларів за конфігурацію з 256 гігабайтів постійної пам'яті та 8 гігабайтів оперативної.

за конфігурацію з 256 гігабайтів постійної пам'яті та 8 гігабайтів оперативної. Більш просунута модель із чотирма роз'ємами USB-C і стандартним чипом M3 (8 ядер ЦП і 10 ядер ГП) коштує від 1499 доларів.

У максимальній конфігурації доступно до 24 гігабайтів оперативної пам'яті і до 2 терабайтів вбудованої.

Попередні замовлення стартують вже сьогодні на сайті Apple, а початок поставок заплановано на 7 листопада.



Основні характеристики iMac із чипом M3 / Фото Apple