Всі характеристики

Як повідомила компанія на презентації, 13-дюймовий MacBook Pro з сенсорною панеллю Touch Bar відходить у минуле. Тепер вся лінійка починається з дешевшої 14-дюймової моделі MacBook Pro на базовому чипі M3. Раніше 14-дюймова модель була доступна лише з дорогими чіпами Pro або Max. Також є конфігурації вищого класу з M3 Pro і M3 Max, доступні в 14-дюймовому і 16-дюймовому розмірах відповідно.

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Найперше, що привертає увагу в нових ноутбуках – це процесори. Компанія не каже, за якою технологією вони виготовлені, але найімовірніше, це також 3 нанометри, як і чипи для смартфонів. Apple обіцяє значні покращення продуктивності, порівняно з попередніми версіями, включаючи рендеринг Final Cut Pro, який прискорюється на 60 відсотків. Компанія ділиться лише вибірковими статистичними даними, тож поки комп'ютери не почнуть продаватися і незалежні експерти не проведуть тестування, особливого сенсу про них говорити немає. Однак ясно, що нові процесори мусять бути кращими. Зокрема вони пропонують такі функції, як динамічне кешування й трасування променів, щоб забезпечити найбільший стрибок у графічній продуктивності. Apple заявляє, що M3 Pro на 20% швидший за попереднє покоління M2. Тим часом M3 Max працює вдвічі швидше, ніж M2 Max.



MacBook Pro / Фото Apple

M3 Pro має 12-ядерний процесор і до 18-ядерного графічного процесора, з приростом швидкості до 40 відсотків у порівнянні з M1 Pro. Ви можете оснастити його до 36 гігабайтів оперативної пам'яті, що трохи більше, ніж попередня максимальна межа в 32 гігабайти.

M3 Max отримав 16-ядерний процесор і до 40-ядерний графічний процесор. Новітній кремнієвий чип Apple робить його на 80 відсотків швидшим, ніж чип M1 Max дворічної давнини. З M3 Max MacBook Pro тепер може підтримувати до 128 гігабайтів оперативної пам'яті.

Час роботи від акумулятора становить до 22 годин. Apple заявляє, що ноутбуки забезпечують однакову продуктивність як при підключенні до мережі, так і від батареї.

Візуально корпус та зовнішній дизайн усіх трьох ноутбуків не відрізняються, всі мають виріз під камеру й датчики, а також однакове розташування портів, яке співпадає з попередніми моделями. Вони все ще мають яскравий, контрастний Mini LED-дисплей, чудову акустичну систему, три порти Thunderbolt 4, порт HDMI, кардрідер SD і роз'єм MagSafe для зарядки. Екрани тепер можуть досягати яскравості до 600 ніт для SDR-контенту, що на 20 відсотків яскравіше, ніж раніше.



MacBook Pro / Фото Apple

Основна увага тут зосереджена на збільшенні специфікацій від M2 до M3. Однак внутрішній дисплей Liquid Retina XDR отримав додаткову яскравість. Apple запропонувала новий космічний чорний колір, який вже хвалять майбутні покупці. Виробник каже, що новий чорний корпус повинен менше забруднюватися, що забезпечується "проривною хімічною технологією, яка утворює анодоване покриття, що значно зменшує кількість відбитків пальців". Але як воно буде поводитися з подряпинами та потертостями, поки неясно. Космічний сірий колір більше не випускатиметься.

Нові MacBook Pro на базовому M3 і M3 Pro можна передзамовити вже сьогодні, а постачати їх почнуть 7 листопада. Ноутбуки на M3 Max стануть доступні пізніше в листопаді.



MacBook Pro / Фото Apple

Ціни

Нові характеристики означають і вищу стартову ціну. MacBook Pro на базовому M3 стартує від 1599 доларів, що на 300 доларів більше, ніж стартова ціна M2 MacBook Pro, яка становить 1299 доларів. У найпростішій комплектації він пропонує лише 8 гігабайтів оперативної пам'яті. MacBook Pro 14 і 16 дюймів з M3 Pro і M3 Max стартують від 1 999 і 2 499 доларів відповідно.

MacBook Pro з 16-дюймовим екраном і процесором M3 Max у максимальній комплектації обійдеться в 7200 доларів. Ця конфігурація включає аж 128 гігабайтів оперативної пам'яті, що є новим максимумом для ноутбуків Apple, та накопичувач ємністю 8 терабайтів.



Всі характеристики MacBook Pro / Фото Apple