Як все пройде?

Процес вимагає хірургічного втручання, під час якого добровольцю вживлять чип N1, який повинен залишатися на місці протягом декількох років. Ультратонкі дроти та електроди вводяться в мозок людини за допомогою спеціалізованого робота, що гарантує повну автоматизацію процесу, безпрецедентну точність та запобігання пошкодження життєво важливих тканин, принаймні про це стверджує сама компанія.

Раніше стало відомо Компанія Ілона Маска Neuralink отримала дозвіл для проведення випробувань на людях



Контакти Neuralink, які вживляються в мозок / Скриншот 24 Каналу з відео Neuralink

Для чого потрібен цей чип

Імплантат призначений для зчитування та інтерпретації мозкової активності. Він передає дані на ноутбук або планшет через безпровідний інтерфейс. Надалі все залежить від комп'ютера, але таким чином компанія обіцяє вирішити низку проблем у людей, які страждають на захворювання мозку та нервової системи.

Крім цього, менш пріоритетним завданням, яке обіцяє реалізувати Neuralink – це надати людям, так би мовити, нові функції та можливості, які вони зможуть виконувати силою думки. Теоретично пристрій від компанії Ілона Маска може стати проривною технологією на кшталт смартфонів і подарувати людям без перебільшення фантастичні можливості.

Наприклад, Макс Ходак, співзасновник Neuralink, що після операції та періоду адаптації імплантат дозволить пацієнтам набирати текстові повідомлення або електронні листи, переміщати курсор силою думки і навіть завантажувати нові мови у свій мозок або обмінюватися думками з іншими людьми.



Чип N1, що вживлюється в мозок пацієнта / Фото Neuralink

Кого шукають для першої імплантації чипа?

Насправді пошук кандидата Neuralink розпочала ще влітку, майже одразу після отримання дозволу на проведення випробування на людях.

Ідеальними кандидатами для перших випробувань є дорослі віком до 40 років з паралічем усіх чотирьох кінцівок. Ця демографічна група обрана тому, що імплантат буде розміщений у ділянці мозку, яка контролює рухи руки, зап'ястя та передпліччя.

Основна мета випробування – перевірити, чи може імплантат безпечно збирати важливі дані з цієї ділянки мозку і перетворювати людські думки на зрозумілі для комп'ютера команди.

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Кілька слів про компанію