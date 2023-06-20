Хто отримає чип

Імплантувати чип планують пацієнту з паралізованими ногами. Учасник експерименту страждає на тетраплегію — так називається параліч нижніх кінцівок. Ім'я пацієнта невідоме.

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Здається, перший випадок [випробування на людині] відбудеться наприкінці цього року,

– сказав Маск.

Стартап минулого місяця оголосив, що отримав відповідний дозвіл від Управління із санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA), який дає змогу Neuralink провести клінічне випробування на людині. У FDA підтвердили цю інформацію.

Що цікаво, довкола Neuralink досі не вщухли суперечки щодо імовірного жорстокого поводження з тваринами. Компанія зіткнулася з розслідуванням після того, як минулого року ЗМІ виявили, що з 2018 року під час випробувань Neuralink загинуло близько 1500 тварин. 24 Канал опублікував про це окремий матеріал.

Експерти кажуть, що Neuralink знадобиться кілька років, щоб отримати дозвіл на комерційне використання мозкового чипа, якщо компанія все ж доведе безпеку пристрою на людях.

Нагадаємо, нейроінтерфейс мозок-комп'ютер передбачає широкі можливості. У медицині він зможе допомогти паралізованим людям повернути собі рухливість, сліпим – зір. Крім того, технологія дозволяє керувати електронними пристроями силою думки.