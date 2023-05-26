Як повідомляє 24 Канал, надання Neuralink дозволу на проведення випробування на людях стало несподіванкою для багатьох, враховуючи попередню заяву Маска у листопаді, в якій мовилося про те, що до першого випробування на людях Neuralink залишилося близько шести місяців. Однак, схоже, що цього разу амбітна обіцянка Маска виконується, що знаменує собою важливу віху для компанії.

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Особливо інтригує те, що сам Ілон Маск, неоднозначний підприємець, який стоїть за компанією Neuralink, братиме безпосередню участь у процедурі вживлення пристрою до людського мозку. Принагідно нагадаємо, що сам процес відбувається повністю автоматично за допомогою автономного робота.

Наразі невідомо коли саме будуть проходити випробування і хто стане першим клієнтом компанії оскільки набір учасників ще не відкрито. Neuralink заявила, що надасть додаткову інформацію з цього приводу "найближчим часом".

Раніше Маск неодноразово наголошував, що Neuralink надаватиме пріоритет людям, які страждають від різних захворювань. Так, мільярдер стверджував, що пристрій, зокрема, зможе повернути рухливість паралізованим людям, а також допомогти подолати деякі захворювання нервової системи.

Neuralink далеко не перша

Хоча Neuralink Маска не є першою компанією, яка буде досліджувати нейроінтерфейси на людях, вона, безумовно, привернула до себе значну увагу і викликала чимало спекуляцій. Synchron, інша компанія, що займається розробкою схожих інтерфейсів, отримала дозвіл FDA на початок випробувань у США в 2021 році і оголосила про перший в країні імплантат мозку і комп'ютера в липні минулого року. У січні цього року Synchron також опублікувала результати попереднього дослідження за участю чотирьох пацієнтів в Австралії.

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Критика Neuralink

Раніше Neuralink зіткнулася з критикою та звинуваченнями у жорстокому поводженні з тваринами, хоча сама компанія категорично заперечила всі закиди. Крім того, ведеться розслідування щодо ймовірного транспортування заражених пристроїв, вилучених у цих тварин.

Варто зазначити, що раніше FDA відхилило заявку Neuralink на проведення випробувань на людях на початку 2022 року, посилаючись на численні проблеми, які необхідно було вирішити.