Засновник компанії сподівався, що зможе випробувати технологію на людях вже цього року. У грудні Маск заявив, що це станеться у найближчі "шість місяців". Схоже, плани доведеться змінювати.

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Чому відмовили

І хоча джерела відмовилися передати Reuters письмову відмову FDA, пояснивши це конфіденційністю документа, вони розповіли, які особливості пристроїв викликали побоювання регулятора.

Пояснюючи своє рішення, FDA окреслило десятки проблем, які компанія має вирішити перед тестуванням на людях. Одна з найважливіших претензій FDA – можливість того, що крихітні електроди можуть мігрувати в інші ділянки мозку. Такі дроти можуть викликати запалення, порушувати функцію в критичних ділянках мозку і розривати кровоносні судини, що може призвести навіть до смерті. Крім того, у співробітників FDA немає впевненості, що чип можна буде потім витягти без пошкодження мозку.

Ці побоювання небезпідставні. Раніше довкола Neuralink спалахнув великий скандал, коли відразу кілька колишніх працівників заявили, що під час експериментів компанії померло не менше 1,5 тисячі тварин. До таких трагічних наслідків начебто призводили помилки хірургів та іншого персоналу.

Що тепер

Як зазначає Reuters, відмова FDA ще не означає, що розробка компанії приречена і не зможе отримати дозвіл на проведення випробувань на людях у майбутньому. Однак зробити це буде набагато складніше – таке рішення свідчить про наявність серйозних підозр.

Раніше Маск стверджував, що пристрій Neuralink зможе повернути рухливість паралізованим людям. Однак у лютому співзасновник компанії Донджін Сео заявив, що наразі "основною короткостроковою метою" є створення функції, яка дасть змогу паралізованим людям спілкуватися за допомогою комп'ютеризованого тексту, не друкуючи його.