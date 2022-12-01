Під час презентації Маск повідомив, що компанія подала більшу частину документів, необхідних для проведення клінічних випробувань на людях, в Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, яке регулює медичні вироби в США. Раніше Маск говорив, що сподівався на початок випробувань на людях у 2020 році, а потім у 2022 році. Тепер цей термін змістився як мінімум до 2023 року.

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Мета Neuralink – створити пристрій, який можна буде імплантувати в мозок, і використовувати його для управління комп'ютером за допомогою мозкової активності. Ще в 2019 році Маск показав, що компанія тестує свій пристрій на мавпах, а у 2020 році продемонстрували тестування на свинях. Минулого року Neuralink випустила відео, на якому мавпа грає в понг силою думки.

Що показали на презентації

Цього року мавпи повернулися. У відео-демонстрації одна з них допомогла "надрукувати" фразу "Ласкаво просимо на шоу "Покажи і розкажи", використовуючи свій імплантат, фокусуючись на виділених словах і буквах. В іншому відео було показано, як мавпи навчилися заряджати чипи, сидячи під бездротовим зарядним пристроєм.



Мавпа заряджає імплант бездротовою зарядкою / Скриншот

Пізніше під час презентації дослідники Neuralink також продемонстрували свиню на біговій доріжці, яка, за їхніми словами, допомагає їм вивчати, як вирішувати проблеми мобільності у людей в майбутньому.

Як чіпи вживлюватимуться в мозок?

Самі пристрої Neuralink невеликі, з декількома гнучкими "нитками", які можна вставляти в мозок.

Це все одно, що замінити шматок черепа на розумний годинник, за відсутністю кращої аналогії,

– сказав Маск.

Приблизно за 15 хвилин 64 з цих "ниток" можуть бути імплантовані в мозок за допомогою роботизованої системи. На презентації також був продемонстрований манекен та процес імплантації.



Контакти Neuralink, які вживляються в мозок / Скриншот

Причина створення роботів-хірургів зводиться до того, наскільки крихітними є ці нитки.

Уявіть собі, що ви берете волосину з голови і встромляєте її в желе, покрите сарановою плівкою, робите це на точну глибину і точність, і робите це 64 рази за розумний проміжок часу,

– сказала Крістін Одабашьян, керівник групи апаратної імплантації компанії Neuralink.

Демонстрації компанії в 2019 і 2020 роках були розроблені як рекрутингові заходи, і цей не є винятком; компанія визнала, що рекрутинг був її основною метою цього вечора. Маск наголосив, що зараз Neuralink прагне заповнити багато різних видів робочих місць, оскільки вона переходить від "прототипу до продукту".

Захід був в основному технічною презентацією пристрою, що демонструє, як була побудована система, виклики, з якими зіткнулася команда, як технологія покращилася до теперішнього часу, і які події відбудуться далі. Дослідники компанії розповіли, що вони розробляють методи лікування, які можуть допомогти поліпшити або відновити зір чи рух у людей з паралічем. З технічного боку, компанія має амбіції зробити так, щоб сам пристрій можна було легко модернізувати.

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