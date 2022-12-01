В ходе презентации Маск сообщил, что компания подала большую часть документов, необходимых для проведения клинических испытаний на людях, в Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, которое регулирует медицинские изделия в США. Ранее Маск говорил, что надеялся на начало испытаний на людях в 2020 году, а затем в 2022 году. Теперь этот термин сместился как минимум до 2023 года.

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Цель Neuralink – создать устройство, которое можно будет имплантировать в мозг и использовать его для управления компьютером с помощью мозговой активности. Еще в 2019 году Маск показал, что компания тестирует свое устройство на обезьянах, а в 2020 году продемонстрировали тестирование на свиньях. В прошлом году Neuralink выпустила видео, на котором обезьяна играет в понге силой мысли.

Что показали на презентации

В этом году обезьяны вернулись. В видео-демонстрации одна из них помогла "напечатать" фразу "Добро пожаловать на шоу "Покажи и расскажи", используя свой имплантат, фокусируясь на выделенных словах и буквах. В другом видео было показано, как обезьяны научились заряжать чипы, сидя под беспроводным зарядным устройством.



Обезьяна заряжает имплант беспроводной зарядкой / Скриншот

Позже, во время презентации, исследователи Neuralink также продемонстрировали свинью на беговой дорожке, которая, по их словам, помогает им изучать, как решать проблемы мобильности у людей в будущем.

Как чипы будут вживляться в мозг?

Сами устройства Neuralink небольшие, с несколькими гибкими нитями, которые можно вставлять в мозг.

Это все равно, что заменить кусок черепа на умные часы, за неимением лучшей аналогии,

– сказал Маск.

Приблизительно за 15 минут 64 из этих "нитей" могут быть имплантированы в мозг с помощью роботизированной системы. На презентации также был продемонстрирован манекен и процесс имплантации.



Контакты Neuralink, которые вживляются в мозг / Скриншот

Причина создания роботов-хирургов сводится к тому, насколько крошечны эти нити.

Представьте себе, что вы берете волос с головы и втыкаете его в желе, покрытое саранчовой пленкой, делаете это на точную глубину и точность, и делаете это 64 раза за разумный промежуток времени,

– сказала Кристин Одабашьян, руководитель группы аппаратной имплантации компании Neuralink.

Демонстрации компании в 2019 и 2020 годах были разработаны как рекрутинговые мероприятия, и это не исключение; компания признала, что рекрутинг был ее основной целью в этот вечер. Маск подчеркнул, что сейчас Neuralink стремится заполнить много разных видов рабочих мест, поскольку она переходит от "прототипа к продукту".

Мероприятие было в основном технической презентацией устройства, демонстрирующего, как была построена система, вызовы, с которыми столкнулась команда, как технология улучшилась до настоящего времени, и какие события произойдут дальше. Исследователи компании рассказали, что они разрабатывают методы лечения, которые могут помочь улучшить или восстановить зрение, или движение людей с параличом. С технической стороны компания имеет амбиции сделать так, чтобы само устройство можно было легко модернизировать.

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