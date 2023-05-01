Головний висновок дослідження такий: у сфері медичних консультацій ChatGPT виявився кращим за професійних лікарів, надаючи більш докладні та чуйні відповіді.

Цікаво ChatGPT не зміг скласти іспит для отримання медичної ліцензії, але був дуже близький до успіху

Результати

У цьому дослідженні автори проаналізували 195 випадкових запитань і відповідей з Reddit, де користувачі зверталися до лікарів за медичною консультацією з різних питань.

Після цього дослідники поставили аналогічні запитання ChatGPT і група медичних фахівців оцінила їх. Результати показали, що ChatGPT отримав вищі оцінки за якість відповідей та емпатію до пацієнтів, ніж лікарі. Середня оцінка відповідей чатбота була кращою, ніж "добре", тоді як відповіді лікарів у середньому були на 21 відсоток нижчими, отримуючи оцінку "прийнятно".

Ба більше, ChatGPT виявився на 80,5% більш емпатичним до людей. Лікарі частіше отримували оцінки "злегка співчутливих", тоді як чатбот був або "співчутливими", або "дуже співчутливими" до своїх співрозмовників. Як приклад: один чоловік розповів, що відчуває біль у руці під час чхання, і запитав, чи повинен він турбуватися про це. Лікар відповів: "Загалом ні". ChatGPT же надав докладну відповідь із п'яти абзаців, що описують можливі причини болю і пропонують кілька рекомендацій.

Проте дослідники підкреслили, що необхідне додаткове вивчення ризиків і переваг використання чатботів у медицині. З розвитком технологій збільшується потенційна шкода, яка може бути спричинена застосуванням штучного інтелекту. Водночас багато лікарів вважають, що якщо ChatGPT допомагатиме їм з електронним листуванням, це може бути корисно, навіть якщо він не надає медичних консультацій безпосередньо.

Зазначимо, що кілька компаній, включно з Google та Apple прямо зараз займаються розробкою спеціальних медичних нейромереж. Тим часом Сем Альтман, гендиректор OpenAI, яка й створила ChatGPT, упевнений, що технології штучного інтелекту досягнуть таких висот, що зможуть замінити лікарів принаймні для бідних людей, які не зможуть дозволити собі розкіш спілкування з медиком-людиною.