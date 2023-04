Нейромережеву модель назвали Med-PaLM 2. Вона може аналізувати медичні дані, детально відповідати на запитання лікарів і давати розгорнуті пояснення згенерованим результатам. Для отримання ліцензії штучний інтелект пройшов іспит, який визначає точність наданої інформації.

Як працює Med-PaLM 2

Компанія провела тестування нейромережі в низці завдань і запитань з медицини. За даними Google, Med-PaLM 2 відповіла правильно у 85% запитань – на 18 % вище, ніж у попередньої версії. Розробники стверджують, що Med-PaLM 2 значно розумніша за аналогічні моделі від сторонніх розробників.

Утім, нейромережі ще є чому вчитися. Розробники продовжують з'ясовувати можливості Med-PaLM 2, а саме:

Участь у серйозних дискусіях, що вимагають великого обсягу знань.

Пошук інформації в складних і неструктурованих медичних текстах.

Вміння узагальнювати інформацію з документів, наукових праць і набутих під час навчання знань.

Med-PaLM 2 була презентована на щорічному заході The Check Up і є однією з небагатьох розробок для медичної сфери від Google. Компанія повідомила про співпрацю з метою використання технологій ШІ для некомерційної організації Right to Care. Вона займається моніторингом захворювання на туберкульоз за допомогою нейромереж у країнах Африки на південь від Сахари.