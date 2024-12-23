Як це працює

Компанія Mondelez розробила власний інструмент штучного інтелекту. Він уже використовується в більш ніж 70 продуктах компанії, але відрізняється від генеративних інструментів, таких як ChatGPT. Судячи з усього, він більше схожий на алгоритми пошуку ліків, які використовуються фармацевтичними компаніями для швидкого пошуку та тестування нових препаратів, повідомляє 24 Канал з посиланням на Wall Street Journal.

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Наразі інструмент, розроблений за допомогою консультанта з програмного забезпечення Fourkind, створив такі продукти, як "Безглютенове печиво Golden Oreo" та оновив класичний рецепт чипсів Ahoy.

ШІ Mondelez, схоже, був навчений оптимізувати певні сенсорні фактори. Інструменту, наприклад, було наказано врахувати такі характеристики запаху, як "горілий", "яєчний" і "маслянистий", а також такі смакові фактори, як "маслянистість", "солоність у роті" та "інтенсивність ванілі", серед інших.

Незрозуміло, наскільки точним є сприйняття цих смаків штучним інтелектом, оскільки машини не мають смакових рецепторів чи носа, хоча компанія наймає людей-тестерів, щоб перевірити все це. Як зазначив керівник відділу досліджень і розробок Кевін Валленштейн, Mondelez дуже ретельно ставиться до цього аспекту процесу створення смаків.

Кількість дегустацій, які ми проводимо, не приносить задоволення. Раніше я працював у Sour Patch Kids, і якщо ви проводили дегустацію щодня протягом тижня, це був справжній кошмар,

– каже Валленштейн.

Хоча компанія не вказала, як довго вона використовує інструмент для створення нового смаку, вона повідомила WSJ, що алгоритм машинного навчання розробляється з 2019 року, що збігається з заявою 2023 року, в якому керівник відділу досліджень і розробок Mondelez Джо Мантон розповів про існування цього інструмента в інтерв'ю журналу Just Food. Тоді багато хто сприйняв це як жарт, але виявляється, він говорив цілком серйозно.

Мантон тоді сказав, що команда дослідників Mondelez використовувала історичні дані про рецепти та інгредієнти при створенні ШІ. У тому ж інтерв'ю він додав, що нові смаки "проходять серію внутрішніх і зовнішніх споживчих тестувань".

У нещодавній статті WSJ про цей інструмент Валленштейн пригадав, що в перші дні його роботи штучний інтелект пропонував безглузді пропозиції. Наприклад, ШІ намагався здешевити продукт і тому додавав усюди велику кількість соди, як одного з найдешевших інгредієнтів. Зрозуміло, що смак у цього продукту був вельми специфічний.

Залучивши людей для нагляду за процесом, Mondelez доопрацювала свій інструмент машинного навчання. Так само як і розробка фармацевтичних препаратів, це, безперечно, захопливо й відкриває нові можливості для розвитку.