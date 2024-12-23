Как это работает

Компания Mondelez разработала собственный инструмент искусственного интеллекта. Он уже используется в более чем 70 продуктах компании, но отличается от генеративных инструментов, таких как ChatGPT. Судя по всему, он больше похож на алгоритмы поиска лекарств, которые используются фармацевтическими компаниями для быстрого поиска и тестирования новых препаратов, сообщает 24 Канал со ссылкой на Wall Street Journal.

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Сейчас инструмент, разработан с помощью консультанта по программному обеспечению Fourkind, создал такие продукты, как "Безглютеновое печенье Golden Oreo" и обновил классический рецепт чипсов Ahoy.

ИИ Mondelez, похоже, был обучен оптимизировать определенные сенсорные факторы. Инструменту, например, было приказано учесть такие характеристики запаха, как "горелый", "яичный" и "маслянистый", а также такие вкусовые факторы, как "маслянистость", "соленость во рту" и "интенсивность ванили", среди прочих.

Непонятно, насколько точным является восприятие этих вкусов искусственным интеллектом, поскольку машины не имеют вкусовых рецепторов или носа, хотя компания нанимает людей-тестеров, чтобы проверить все это. Как отметил руководитель отдела исследований и разработок Кевин Валленштейн, Mondelez очень тщательно относится к этому аспекту процесса создания вкусов.

Количество дегустаций, которые мы проводим, не приносит удовольствия. Раньше я работал в Sour Patch Kids, и если вы проводили дегустацию ежедневно в течение недели, это был настоящий кошмар,

– говорит Валленштейн.

Хотя компания не указала, как долго она использует инструмент для создания нового вкуса, она сообщила WSJ, что алгоритм машинного обучения разрабатывается с 2019 года, что совпадает с заявлением 2023 года, в котором руководитель отдела исследований и разработок Mondelez Джо Мантон рассказал о существовании этого инструмента в интервью журналу Just Food. Тогда многие восприняли это как шутку, но оказывается, он говорил вполне серьезно.

Мантон тогда сказал, что команда исследователей Mondelez использовала исторические данные о рецептах и ингредиентах при создании ИИ. В том же интервью он добавил, что новые вкусы "проходят серию внутренних и внешних потребительских тестирований".

В недавней статье WSJ об этом инструменте Валленштейн вспомнил, что в первые дни его работы искусственный интеллект предлагал бессмысленные предложения. Например, ИИ пытался удешевить продукт и поэтому добавлял всюду большое количество соды, как одного из самых дешевых ингредиентов. Понятно, что вкус у этого продукта был весьма специфический.

Привлекая людей для надзора за процессом, Mondelez доработала свой инструмент машинного обучения. Так же, как и разработка фармацевтических препаратов, это, бесспорно, увлекательно и открывает новые возможности для развития.