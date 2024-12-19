ChatGPT без смартфона и компьютера

Для того, чтобы связаться с чат-ботом, пользователи могут позвонить по номеру 1-800-242-8478. Все цифры после нулей выбраны не случайно, поскольку они соответствуют расположению каждой буквы слова "CHATGPT" на клавиатуре кнопочных мобильных телефонов. То есть буква "C" – это двойка, "H" – на той же кнопке, что и цифра четыре, и так далее. Поэтому фактически пользователь будет звонить по номеру 1-800-CHATGPT, сообщает 24 Канал со ссылкой на NeoWin.

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Как можно догадаться, на другом конце ответит не человек, а голосовой режим чат-бота от OpenAI, который уже также доступен в приложении на смартфоне.

Компания говорит, что миссия OpenAI – сделать искусственный интеллект полезным для всего человечества, и часть этой миссии заключается в том, чтобы "сделать его максимально доступным для как можно большего количества людей", в том числе и тех, кто вообще не имеет современного смартфона.

Вы можете подумать: "Кто вообще пользуется стационарными телефонами в 2024 году?" На самом деле статистика показывает, что около 25% взрослого населения США все еще имеют стационарные телефоны, но реально ими пользуются только 5% населения. Пожилые люди являются наиболее вероятной группой, которая пользуется ими, поэтому вряд ли можно ожидать, что они будут использовать свой телефон таким способом для общения с искусственным интеллектом. Хотя, возможно, кому-то будет очень одиноко.

Как бы там ни было, но OpenAI предлагает только 15 минут звонков, после чего звонок просто завершается. Компания отмечает, что может взиматься стандартная плата за услуги оператора связи. К сожалению, такая услуга, судя по всему, доступна только для американских пользователей, то есть из другой страны осуществить такой звонок не удастся.

Какую же пользу можно получить от ИИ таким способом? На самом деле не слишком большую. В целом опыт более-менее идентичен расширенному голосовому режиму, функции разговоров в реальном времени в ChatGPT, за исключением мультимодальности. ChatGPT отвечает на вопросы, которые пользователи ему задают, и может выполнять такие задачи, как перевод предложения на другой язык. Понятно, что вы не сможете попросить его создать вам изображение, потому что нет способа его передать. Так же нет большого смысла просить его сгенерировать какой-то большой текст, поскольку потом его придется разве что вручную переписывать, попросив ИИ медленно озвучивать.

ChatGPT в WhatsApp

Начиная со среды, ChatGPT также доступен в WhatsApp для тех, кто предпочитает текстовое общение с искусственным интеллектом. Это базовый обмен сообщениями. Учитывая, что это WhatsApp, вы не найдете опций кастомизации, которые предлагаются в официальном приложении ChatGPT.

Как и в случае с ChatGPT в стационарном телефоне, вам не нужна учетная запись для использования ИИ в WhatsApp, но существует дневной лимит. Пользователи получат уведомление, когда они приблизятся к этому лимиту, и тогда они смогут продолжить общение, загрузив приложение ChatGPT или используя ChatGPT через соответствующий сайт.

OpenAI заявляет, что работает над дополнительными функциями для интеграции с WhatsApp, такими как анализ изображений и поиск, но компания не сообщила, когда они будут доступны.