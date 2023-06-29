З розвитком нейробіології та електроніки потенціал створення кіборгів – людей з імплантатами для компенсації травм або розширення можливостей – став спокусливою можливістю.

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Унікальний підхід Synchron передбачає мінімально інвазивний метод імплантації електродів у мозок за допомогою пристрою під назвою Stentrode. На відміну від традиційних методів імплантації, які вимагають свердління отворів у черепі, пристрій Stentrode вводиться через яремну вену і розташовується в руховій зоні кори головного мозку. До пристрою приєднано 16 електродів, які дозволяють дистанційно та миттєво керувати підключеними технологіями.



Як будуть розміщувати нейроінтерфейс / Фото Synchron

Хоча підхід Synchron може запропонувати меншу кількість електродів у порівнянні з прямою імплантацією мікрочіпів Neuralink з тисячами електродів, він забезпечує швидші результати, про що свідчать успішні випробування на десяти пацієнтах, які отримали імплантат Stentrode. Крім того, метод Synchron усуває потребу в нових клініках або спеціалізованому навчанні, оскільки процедура імплантації може бути виконана в існуючих інсультних центрах.



Нейроінтерфейс Stentrode / Фото Synchron

Залишилося отримати дозвіл

Професор Ніколас Опі, технічний директор і засновник Synchron, визнає, що нинішній виклик полягає в отриманні регуляторного схвалення. FDA досі не схвалило використання цих інвазивних пристроїв, в першу чергу через вимогу відкритої хірургічної операції на головному мозку для прямої імплантації. Однак пристрій Stentrode від Synchron пропонує потенційне рішення, оскільки дозволяє уникнути свердління отворів у черепі, зменшуючи пов'язані з цим медичні ускладнення.

Опі пояснює, що пристрій Stentrode використовує матеріали, що саморозширюються, подібні до тих, що використовуються в стентах. Імплантат вставляється у вузьку трубку, що нагадує звичайний катетер, який потім направляється до мозку. Опинившись на місці, імплантат розкривається, прикріплюючись до стінки судини і полегшуючи запис нейронних сигналів.

Можливості нейроінтерфейсу

Відповідаючи на питання про сумісність, Опі підкреслює, що навіть з 16 електродами можливості імплантату є значними. Поєднуючи один перемикач або кнопку з технологією відстеження погляду, користувачі можуть керувати комп'ютерними курсорами, мобільними пристроями та іншими технологіями. За допомогою десяти перемикачів стає можливим контроль над інвалідними візками, клавіатурами та протезами пальців. Опі зазначає, що пересічній людині не потрібно керувати сотнями чи тисячами перемикачів одночасно.

Перші випробування, проведені компанією Synchron на пацієнтах із захворюваннями рухових нейронів, дали багатообіцяючі результати. Чотири пацієнти взяли участь в австралійських випробуваннях, продемонструвавши успішний контроль над комп'ютерами за допомогою однієї лише "сили думки", при цьому не було виявлено жодних значних побічних ефектів. З того часу компанія розпочала тестування безпеки на шести пацієнтах у Сполучених Штатах, що є вирішальним кроком на шляху до отримання дозволу FDA на подальші випробування.

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Кінцева мета Synchron – вивести свій нейроінтерфейсний імплантат на ринок протягом наступних чотирьох-п'яти років. Опі залишається оптимістом щодо потенціалу комерціалізації їхнього продукту за умови, що майбутні випробування дадуть позитивні результати і будуть отримані схвалення регуляторних органів.

Оскільки сфера нейроінтерфейсів розвивається, перспектива появи надійного і безпечного нейроінтерфейсного імплантату протягом наступних п'яти років дає надію людям з інвалідністю, пропонуючи потенціал для посилення незалежності і нову сферу можливостей у взаємодії людини і комп'ютера.