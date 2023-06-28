Дизайн і функціональність робота нагадують культових персонажів популярної франшизи "Трансформери". Мультимодальний мобільний морфобот, або скорочено M4, має розмір приблизно як у машинки на дистанційному управлінні, але володіє вражаючим набором функцій.

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Оснащений складною електронікою, двигунами і компактною комп'ютерною системою, M4 володіє можливостями прийняття рішень, необхідними для визначення найбільш підходящої форми для конкретної ситуації.

Великі колеса, спроєктовані так, що можуть швидко перетворюватися на ротори, подібні до дронів, що дозволяє роботові злетіти за лічені секунди. Ця унікальна здатність дозволяє M4 пересуватися складними місцевостями або долати круті схили, у той час, як задні колеса рухають його вперед від землі. На шорсткій або нерівній поверхні робот може стати на два колеса і використовувати їх як імпровізовані ноги, забезпечуючи стабільність і покращуючи маневреність.

Morphobot M4: дивіться відео

Детальніше про розробку

Проєкт M4 був результатом співпраці між Морі Гарібом, професором, що спеціалізується на аеронавтиці та біоінженерії в Каліфорнійському технологічному інституті, та Алірезою Рамезані, доцентом кафедри електротехніки та комп'ютерної інженерії Північно-Східного університету.

Дослідницька група продемонструвала різні візуальні представлення різноманітних форм морфобота, супроводжувані чарівними ілюстраціями тварин, які послужили натхненням для проєкту, в тому числі сурикатів і моржів.

Працюючи на процесорі Jetson Nano, доступному мініатюрному комп'ютері, розробленому компанією Nvidia спеціально для робототехніки, M4 демонструє вісім різних типів руху. Використовуючи алгоритми штучного інтелекту, робот автономно оцінює навколишнє середовище і приймає обґрунтовані рішення для забезпечення оптимальної продуктивності. За словами Гаріба, можливості Morphobot можуть виявитися неоціненними в таких сценаріях, як транспортування поранених до лікарень або дослідження позаземних ландшафтів.

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Каліфорнійський технологічний інститут має багатий досвід розробки інтригуючих та універсальних роботів. Серед їхніх попередніх досягнень – LEONARDO, двоногий робот з пропелерами замість рук, які допомагають у польоті та стабілізації під час ходьби. Це особливе творіння видає своєрідний звук, викликаючи в уяві образи маленьких пустотливих привидів. Установа також може похвалитися дроном-трансформером, який запускається, що ще раз підтверджує їхнє прагнення розширювати межі робототехніки.