Кур'єр Domino's взяв на себе роль пілота реактивного ранця. Злетівши з сусіднього закладу в Гластонбері, водій здійнявся над полями і особисто роздавав піцу задоволеним відвідувачам.

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У Domino's визнали, що вже багато років отримують замовлення від фестивалю в Гластонбері, але логістичні обмеження не дозволяли їм доставляти їжу безпосередньо на подію. Тому вони вирішили надихнутися культовою пыснею Rocketman Елтона Джона і створили власну "людину-ракету", щоб втамувати голод відвідувачів фестивалю.

На питання видання Independent про можливість зробити доставку піци на реактивних ранцях регулярною практикою, представник Domino's ухилився від прямої відповіді, заявивши:

Все, що ми можемо сказати на даному етапі, це те, що у ідеї є ноги... або крила... або реактивний ранець.

Джетпак виготовили спеціально

Виготовлений на замовлення реактивний костюм, який використовується для доставки, коштує кілька сотень тисяч доларів. Компанія Gravity Industries, що стоїть за створенням костюма, пояснила, що доставка піци за допомогою реактивних ранців є унікальним випадком, оскільки доставка їжі не входить до їхніх типових планів польотів. Тим не менш, вони вважають, що це – погляд у "майбутнє швидкої доставки".